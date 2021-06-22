Укрзалізниця витратила 200 мільйонів гривень на небезпечні для пасажирів матеріали

Служба безпеки України викрила масштабну оборудку на Укрзалізниці. Підприємство витратило понад 200 мільйонів гривень на неякісні та небезпечні для пасажирів товари.

Мовиться про матеріали для ремонту інтер'єру вагонів, придбані за державні гроші. Вони не відповідали вимогам безпеки пасажирських перевезень.

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У ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що оборудку організували ще у 2016 році представники держтовариства та декількох афілійованих комерційних структур.

Договір передбачав, що переможці тендеру постачатимуть Укрзалізниці матеріали встановленого стандарту для проведення ремонту пасажирських місць.

Обшуки у фігурантів схеми

Натомість державному підприємству відвантажували неякісні товари, зокрема – з легкозаймистих матеріалів.

Правоохоронці провели обшуки в учасників схеми – вдома та за місцем роботи. Там виявили технічну та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує їхню причетність до оборудки.



Протиправна схема діяла на Укрзалізниці / Фото СБУ

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозри та обрання мір запобіжних заходів.

Розкрадання дизпалива на Укрзалізниці

Раніше СБУ затримала посадовців Укрзалізниці, які регулярно зливали з локомотивів 100 – 150 тонн дизпалива і незаконно продавали його.

Через це підприємство щомісяця зазнавало збитків на близько 50 тисяч доларів. Водночас нестача пального могла загрожувати зривами перевезень залізницею.