Узбекистан і Казахстан "відшили" Росію з її газом: Фейгін пояснив їхні мотиви

10 грудня відбувся Євразійський енергетичний саміт, на якому був присутній кремлівський диктатор Владімір Путін. Мовилося про новий газовий союз Казахстану, Узбекистану та Росії.

Казахстан точно на це не піде, адже його головні партнери – Китай, Нідерланди, Велика Британія і частково США, паралельно є відносини з Туреччиною. Що ж до Узбекистану – він давно під американським впливом та контролем. Про це 24 каналу сказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Жодного союзу з Росією не буде

Правозахисник наголошує, що зараз Ташкент – один з головний союз Центральної Азії, США та взагалі Заходу. Він закриває очі на авторитаризм та переслідування нацменшин, каракалпаків, зокрема.

Асе чому? Тому що Узбекистан паразитує на темі: "Якщо не ми, не наш націоналістичний авторитарний режим – то прийдуть ісламісти". До речі, це не позбавлено підстав,

– відзначає Фейгін.

Він пояснює, що Узбекистан – особлива територія, яка сприяє тому, аби саме там реалізувався якийсь "план халіфату". У Казахстані такого впливу менше.

"Чесно кажучи, в казахах складно побачити міцну ісламську націю. А в Узбекистані перспектива радикального ісламу дуже суттєва", – вважає

Як зауважує політик, завдяки цій загрозі Узбекистан зміг налагодити відносини – став членом ОДКБ, в СНД він перебував абсолютно ритуально.

Узбекистан завжди мав привілеї, каже Фейгін, у Центральній Азії це була головна республіка. Зараз це проамериканська територія, що дуже тісно пов'язана за Вашингтоном та його інтересами.

Узбекистан не буде союзником Москви. Він буде дотримуватися політеси, зображати доброзичливість. Але стратегічно в Азії Узбекистан є головним союзником Заходу,

– Запевняє Марк Фейгін.

Опозиційний політик переконаний, що жодного газового союзу за участі Узбекистану не буде. Якщо говорити про Казахстан, додає політик, то він сам є джерелом виробництва енергетичних ресурсів.

"Навіщо йому допомагати Москві долати санкції? У Туреччини цього немає, в неї інтерес посередника. А Казахстан шукає шляхи й ринки без участі Росії, аби замістити те, що вона постачала в Європу та Азію. Так, вони набагато скромніше. Проте допомагати Росії у Казахстану немає жодного резону", – резюмував Марк Фейгін.

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