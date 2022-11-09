Узбекистан попросив ЄС зняти санкції з путінського олігарха Усманова, – Financial Times

9 листопада 2022 , 19:04
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Джерело:

Financial Times

Узбекистан попросив у Євросоюзу зняти санкції з Алішера Усманова – великого друга Владіміра Путіна. Окрім того, просять вивести зі списку також Гульбахор Ісмаілову – сестру Усманова.

За даними Financial Times, представники Узбекистану скористалися ситуацією під час зустрічі з чиновниками Євросоюзу. Про це повідомили джерела видання.

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Офіційний Ташкент наголосив, що санкції, які наклали на путінського друга, заважають розвитку країни. В пресслужбі Усманова інформацію наразі не коментували. Водночас теж побідкалися через санкції.

Цікаво! За даними The Wall Street Journal, Усманов вивів свої статки на Захід за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також цю схему використав Дмітрій Пєсков. 

Німеччина конфіскувала мегаяхту Усманова

  • Ще у березні 2022 року Німеччина конфіскувала мегаяхту Усманова. Мовиться про 156-метрову морську красуню Dilbar – найбільшу у світі моторну яхту.
  • Її ціну оцінюють у фактично 600 мільйонів доларів. 
  • Яхта має: басейни, вертолітні майданчики, сауни, салон краси та тренажерний зал, 12 номерів класу люкс і багато іншого.

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Автор: Мар'яна Бекало