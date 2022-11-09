Узбекистан попросив ЄС зняти санкції з путінського олігарха Усманова, – Financial Times
9 листопада 2022 , 19:04Читать новость на русском
Джерело:Financial Times
Узбекистан попросив у Євросоюзу зняти санкції з Алішера Усманова – великого друга Владіміра Путіна. Окрім того, просять вивести зі списку також Гульбахор Ісмаілову – сестру Усманова.
За даними Financial Times, представники Узбекистану скористалися ситуацією під час зустрічі з чиновниками Євросоюзу. Про це повідомили джерела видання.
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Офіційний Ташкент наголосив, що санкції, які наклали на путінського друга, заважають розвитку країни. В пресслужбі Усманова інформацію наразі не коментували. Водночас теж побідкалися через санкції.Цікаво! За даними The Wall Street Journal, Усманов вивів свої статки на Захід за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також цю схему використав Дмітрій Пєсков.
Німеччина конфіскувала мегаяхту Усманова
- Ще у березні 2022 року Німеччина конфіскувала мегаяхту Усманова. Мовиться про 156-метрову морську красуню Dilbar – найбільшу у світі моторну яхту.
- Її ціну оцінюють у фактично 600 мільйонів доларів.
- Яхта має: басейни, вертолітні майданчики, сауни, салон краси та тренажерний зал, 12 номерів класу люкс і багато іншого.
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