Узбекистан попросив ЄС зняти санкції з путінського олігарха Усманова, – Financial Times

Узбекистан попросив у Євросоюзу зняти санкції з Алішера Усманова – великого друга Владіміра Путіна. Окрім того, просять вивести зі списку також Гульбахор Ісмаілову – сестру Усманова.

За даними Financial Times, представники Узбекистану скористалися ситуацією під час зустрічі з чиновниками Євросоюзу. Про це повідомили джерела видання.

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Офіційний Ташкент наголосив, що санкції, які наклали на путінського друга, заважають розвитку країни. В пресслужбі Усманова інформацію наразі не коментували. Водночас теж побідкалися через санкції.

Німеччина конфіскувала мегаяхту Усманова

Ще у березні 2022 року Німеччина конфіскувала мегаяхту Усманова. Мовиться про 156-метрову морську красуню Dilbar – найбільшу у світі моторну яхту.

Її ціну оцінюють у фактично 600 мільйонів доларів.

Яхта має: басейни, вертолітні майданчики, сауни, салон краси та тренажерний зал, 12 номерів класу люкс і багато іншого.

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За даними The Wall Street Journal, Усманов вивів свої статки на Захід за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також цю схему використав Дмітрій Пєсков.