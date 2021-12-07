В Узбекистані у ТЦ прогримів вибух: є жертви й багато поранених

У місті Денау, що в Узбекистані, у торговельному комплексі "Інденім" 7 грудня стався вибух. У результаті трагічного інциденту загинули 2 людей, ще 9 – отримали поранення.

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій Узбекистану повідомили, що вибух прогримів о 03:57 за місцевим часом (00:57 – за Києвом).

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Вибух у ТЦ Узбекистані

У торговельному центрі "Інденім", розташованому в місті Денау, стався вибух газоповітряної суміші. Внаслідок нього конструкція будівлі частково зруйнована.

Після вибуху спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося ліквідувати її через 28 хвилин.

Є жертви та багато потерпілих

Дев'ятеро людей, які перебували в мить вибуху у приміщенні, госпіталізували у місцеві лікарні з травмами. Жертв також не вдалося уникнути. Під час пошуково-рятувальних робіт знайшли тіла двох загиблих.

На місце надзвичайної ситуації прибула урядова комісія під керівництвом першого заступника прем'єр-міністра Узбекистану Ачилбая Раматова.

Наразі з'ясовують всі деталі жахливого інциденту.

Вибух трапився у ТЦ міста Денау: дивіться відео

Вибух у будинку у Франції: що відомо

На півдні Франції у ніч на 7 грудня трапився вибух у триповерховому багатоквартирному будинку. Після того будівля обвалилася.

У результаті інциденту 4 людей опинилися у лікарнях. Ще 5 можуть бути під завалами, рятувальники шукають їх.

До слова, раніше на Бурштинській ТЕС стався вибух: дивіться відео