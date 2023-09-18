У Болгарії знайшли уламки безпілотника під час нічної атаки Росії

Уночі 18 вересня, коли Росія атакувала Україну, в Болгарії знайшли уламки безпілотника. Уламки дрона знайшли на чорноморському узбережжі.

Міноборони Болгарії повідомило, що задіяло модульний загін після того, як було виявлено частину безпілотника. За попередніми даними, дрон ніс об'єкт, який схожий на боєприпас.

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Дрон, ймовірно, ніс боєприпас

Об'єкт було виявлено вночі 18 вересня в районі човнового причалу в Тюленовому.

Модульний загін зі знешкодження боєприпасів на Варненській військово-морській базі був задіяний сьогодні рано вранці після повідомлення про виявлену частину безпілотника з прикріпленим до нього предметом, що нагадує боєприпас. Об'єкт було виявлено сьогодні вночі в районі човнового причалу в Тюленовому,

– йдеться у повідомленні Міністерства оборони Болгарії.

Офіційної інформації про походження безпілотника і припущень як він потрапив на територію Болгарії наразі немає.

Зазначимо, що Тюленово розташоване на чорноморському узбережжі, на північному сході країни за 60 кілометрів від Варни. Найближче велике румунське місто – Констанца за 75 кілометрів на північ.

Ізмаїл, портову інфраструктуру якого атакує російська армія, розташований за 210 кілометрів на північ від Тюленового.

Раніше уламки російських "Шахедів" упали в Румунії

Російські військові у вересні продовжили атакувати портову інфраструктуру України на Півдні. Під час атак окупантів кілька разів уламки російських дронів падали на території Румунії.

У відповідь на загрозу в прикордонних з Україною районах Румунії посилюють заходи захисту, зокрема облаштовують укриття, а також налагоджують оповіщення населення.

У НАТО заявили, що немає інформації, яка б вказувала на будь-який навмисний напад Росії на територію Румунії. Водночас Бухарест наголошує, що готовий збивати російські дрони, які становитимуть загрозу для їхньої країни.