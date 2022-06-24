На узбережжі Чорного моря на Одещині знайшли мертвих дельфінів: з початку війни загинули тисячі

На Одещині біля узбережжя нацпарку "Тузлівські лимани" виявили тіла мертвих дельфінів. Загалом з початку війни загинуло вже тисячі ссавців.

Мертвих дельфінів знайшли, коли перевіряли маленький клаптик узбережжя. Насправді загиблих ссавців набагато більше, але немає можливості дослідити всю територію. Про це повідомив еколог та очільник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв 24 червня.

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Дельфіни вимирають через вторгнення Росії

Дика природа Чорного моря зараз дуже відчуває на собі жорстокість війни. Обстеження кілька днів тому тільки невеличкої ділянки піщаного пересипу узбережжя Чорного моря у Нацпарку "Тузлівські лимани", показало знову наявність загиблих дельфінів,

– пише Русєв.

Проте великі простори пересипу лишились поза очима екологів. Через війну немає можливості обстежити ще великі території, де теж можуть бути загиблі дельфіни.

Єдина причина, чому дельфіни масово гинуть – вторгнення Росії. Адже цього року кількість жертв значно більша, ніж за кілька минулих сукупно.

Зараз факти багаточисельних знахідок загиблих дельфінів на узбережжі моря приголомшують своєю неймовірною чисельністю, порівняно з іншими роками за цей період. І головна причина – це убивча війна рашистів не тільки проти нас – українців, але і проти найрозумніших істот світу дикої природи – дельфінів,

– наголошує еколог.

Потужні вибухи оглушують дельфінів і вони стають ніби сліпі. А згодом ссавці помирають від голоду чи інфекційних хвороб через слабкий імунітет.

Загинули близько 3 тисяч дельфінів

Станом на зараз, за підрахунками екологів, загинули не менш ніж 3 тисячі особин. Іван Русєв просить всіх небайдужих людей надавати дані про нові жертви, фотографувати їх та передавати екологам.

Я є голос безголосої природи, і я, як і багато моїх колег і друзів в Україні і за кордоном, боротимусь і за природу, і за мою країну Україну до переможного кінця. Україна обов’язково відродиться!

– зазначає Русєв.

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