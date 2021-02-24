На узбережжі у Мозамбіку знайшли понад сотню мертвих дельфінів

24 лютого 2021 , 13:09
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На узбережжі острова у Мозамбіку упродовж 21 – 24 лютого виявили 111 мертвих дельфінів. Масова загибель ссавців сталася на півдні країни у провінції Іньямбане .

Джерело:

Barrons

Про трагедію повідомила пресслужба Національної адміністрації заповідників країни.

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Кількість дельфінів, знайдених мертвими, з неділі по вівторок зросла до 111,
– мовиться у повідомленні.

Деталі

  • 25 мертвих дельфінів виявили на узбережжі в Національному парку архіпелагу Базаруто;
  • 86 мертвих дельфінів – на західному узбережжі архіпелагу.

Що ще відомо про загибель дельфінів

  • Причини загибелі тварин наразі не встановили.
  • За попередніми даними, поранень на тілах мертвих дельфінів не виявили.
  • Наразі фахівці проводять експертизи мертвих тварин.
Зверніть увагу! У Новій Зеландії на берег викинулися 49 чорних дельфінів. Це сталося у затоці Голден Бей.