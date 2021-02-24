На узбережжі у Мозамбіку знайшли понад сотню мертвих дельфінів

На узбережжі острова у Мозамбіку упродовж 21 – 24 лютого виявили 111 мертвих дельфінів. Масова загибель ссавців сталася на півдні країни у провінції Іньямбане .
Джерело:Barrons
Про трагедію повідомила пресслужба Національної адміністрації заповідників країни.
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Кількість дельфінів, знайдених мертвими, з неділі по вівторок зросла до 111,
– мовиться у повідомленні.
Деталі
- 25 мертвих дельфінів виявили на узбережжі в Національному парку архіпелагу Базаруто;
- 86 мертвих дельфінів – на західному узбережжі архіпелагу.
Що ще відомо про загибель дельфінів
- Причини загибелі тварин наразі не встановили.
- За попередніми даними, поранень на тілах мертвих дельфінів не виявили.
- Наразі фахівці проводять експертизи мертвих тварин.