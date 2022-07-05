Уже через 2 місяці, – Піонтковський припустив, яку наступну "перемогу" продаватиме Путін

Відхід українських сил із Лисичанська дуже важко розцінити, як військову перемогу Росії через різницю у потужностях країн. Утім, Володимир Путін вважає, що її можна вигідно продати росіянам.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що путінській пропаганді вдалось переконати росіян, що це справді "перемога".

Зверніть увагу Росіяни намагаються дотиснути Сили оборони на Луганщині, та марно, – Гайдай

Репетиція майбутньої перемоги

За його словами, такі "перемоги", на думку Путіна, допоможуть зберегти йому владу. Тож він гордо продає громадянам Росії, що нібито повертає якісь "ісконно російські землі".

Піонтковський розповів про стратегію Кремля. Як він вважає, сьогоднішнє путінське "свято перемоги" – це репетиція наступного.

Цим "святом перемоги" Путін запевняє себе й готує свій народ до того, що уже через 2 місяці він продасть, як перемогу те, що вони називають "відновленням територіальної цілісності Донецької та Луганської областей",

– зазначив Піонтковський.

Чому Путіну так необхідні "перемоги"

Тобто Путін хоче загарбати повністю Донецьку та Луганську області, а також якісь території Херсонської та Запорізької областей. Водночас, найімовірніше, це йому вдасться продати народові, як перемогу.

Сьогодні була перша й достатньо вдала репетиція. Ви недооцінюєте пропаганду Путіна. Геббельс не мав таких можливостей – у нього не було Скабєєвої, Захарової та інших,

– заявив Піонтковський.

Тобто, як наголосив публіцист, якщо Путіну вдасться загарбати Донбас – він зможе продати це, як перемогу. І тоді, на думку російського диктатора, його владі нічого не загрожуватиме.

Читайте також Путіна та росіян спіткає таке саме прокляття, яке занапастило Сталіна

"План у них приблизно такий – у найближчі 2 місяці поки не надійде достатньо західної зброї для України – "відтяпати" ще якісь кусочки. План максимум – взяти Слов'янськ", – додав Піонтковський.

Піонтковський припустив, яку наступну "перемогу" продаватиме Путін: дивіться відео



"Піраміда брехні" Путіна може розвалитись після деокупації Херсону