Зривало дахи й паркани: потужний буревій наробив лиха в Ужгороді

У ніч на 28 березня Ужгород атакувала негода. Шквальний вітер повалив дуже багато дерев та пошкодив дахи.

Користувачі мережі вже поділилися відповідними кадрами. Попередньо, внаслідок негоди ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

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Що негода накоїла в Ужгороді

На Київській набережній річки Уж через потужний вітер впало дерево. Також дерева загородили дорогу на проспекті Свободи, вулицях Берчені та Швабській.

Окрім цього, через шквальний вітер без даху залишився магазин на вулиці Бородіна. Також пошкоджено огорожу будівництва Павла Маєрчика на місці колишнього громадського туалету на площі Петефі.

Окрім дерев, також внаслідок негоди впали лавки на набережній Незалежності.

Ужгород атакував сильний вітер / фото "Ужгород онлайн"

В Україну прийшло похолодання

За прогнозом Укргідрометцентру, найпрохолодніша ніч 28 березня очікувалася у західних областях. Там вже від -3 до +2 градусів. Зауважимо, що про похолодання попереджала і Наталка Діденко. Розповідала, що до нас переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям.

Вдень на Заході опади послабшають, на Сході дощ ймовірніший в другій половині дня та ввечері. Тим часом у Києві 28-го березня передбачається ускладнення погоди. Зокрема, дощ з переходом у мокрий сніг, можливі сильні опади.

Надалі похолодання охопить усю Україну та посилиться до невеликих морозів. Зауважимо, що за попереднім прогнозом Укргідрометцентру, вночі середи вже майже у всіх областях буде мінус. Переважно до 5 градусів морозу.