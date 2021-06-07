Ужгород – Лисичанськ та Дніпро – Трускавець: Укрзалізниця назвала найпопулярніші рейси

Укрзалізниця назвала найпопулярніші поїзди та напрями в Україні з початку 2021 року. Найбільше людей їздили поїздами Ужгород – Лисичанськ, Дніпро – Трускавець та Маріуполь – Львів.

Рейтинг складали за кількістю перевезених пасажирів з початку 2021 року. Мовиться про внутрішні перевезення в країні.

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Укрзалізниця назвала найпопулярніші потяги

Найбільш популярними у 2021 році (в обох напрямках) були 3 потяги:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ: за останні 5 місяців ним проїхали 329 тисяч пасажирів;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець: ним їздили 188 тисяч пасажирів;

№ 69/70 Маріуполь – Львів: перевіз 176 тисяч пасажирів.

Окрім того, великою популярністю користувались також рейси:

№ 137/138 Хмельницький – Лисичанськ: 165 тисяч пасажирів;

№ 91/92 Одеса – Костянтинівка: 170 тисяч пасажирів;

№ 145/146 Київ – Ізмаїл: 159 тисяч пасажирів;

№ 101/102 Київ – Херсон: 147 тисяч пасажирів;

№ 97/98 Ковель – Київ: 143 тисячі пасажирів;

№ 357/358 Київ – Рахів: 141 тисяча пасажирів;

№ 125/126 Костянтинівка – Київ: 140 тисяч пасажирів.

Ба більше, пасажири переважно рухаються від початкової до кінцевої зупинки на інших маршрутах. Зокрема у трійку лідерів входять:

Харків – Київ: 184 тисяч пасажирів та 178 тисяч – зворотно;

Львів – Київ: 165 тисяч пасажирів та 161 тисяча – зворотно;

Дніпро – Київ: 131 тисяча пасажирів та 123 тисячі – зворотно.