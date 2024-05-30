В Ужгороді відвідувач банку повідомив, що має з собою вибухівку: чим закінчився інцидент

В Ужгороді 30 травня стався інцидент в приміщенні місцевого банку. Відвідувач повідомив, що має з собою вибухівку.

На місце події в Ужгороді вже прибули правоохоронці. За попередніми даними особа, яка заявляла, що має з собою вибухівку, могла бути психічно хворою.

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В Ужгороді чоловік у банку сказав, що має з собою вибухівку

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент трапився в ужгородському "Укргазбанку". За даними очевидців з місця подій, особа кричала та повідомила, що у нього в сумці з собою вибухівка.

Працівникам банку довелося викликати співробітників державної служби охорони та вибухотехніків. Місце оточене на момент перевірки, що видно з кадрів, які поширив у мережі Віталій Глагола.

Зокрема, на відео можна побачити, як на місце біля "Укргазбанку" прибуло багато поліцейських автівок.

В Ужгороді чоловік в банку кричав, що має з собою вибухівку / Відео з телеграм-каналу Віталія Глаголи

За даними журналіста Віталія Глаголи, відомо, що вказана особа дійсно має психічне захворювання.

Що сказали про інцидент у поліції

У поліції Закарпаття розповіли, що перевірили повідомлення про замінування банку в Ужгороді – інформація не підтвердилася. Зокрема, о 18.15 поліцейські отримали повідомлення від працівників однієї з банківських установ, що розташована в центральній частині Ужгорода, що один з відвідувачів поводить себе неадекватно та заявляє, що у нього в сумці вибухівка.

За викликом негайно виїхали наряди поліції, які оперативно виявили потенційного підривника та евакуювали людей з приміщення банку на безпечну дистанцію. Поліцейські і вибухотехніки вже провели огляд сумки та приміщення установи – небезпечних предметів чи речовин виявлено не було,

– зазначили правоохоронці.

Інформація про вибухівку в банку Ужгорода не підтвердилася / Фото поліції Закарпаття

Наразі з фігурантом працює слідчо-оперативна група. Визначається правова кваліфікація події. Самого чоловіка зрештою затримали поліцейські.

Раніше у Чернігові чоловіки хотіли пограбувати банк

Заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов 28 травня розповів, що поліція затримала двох чоловіків, які хотіли пограбувати банк. Обоє підозрюваних раніше були судимі за незаконне зберігання зброї, розбійні напади та інші корисливо-насильницькі злочини.

Щоб вчинити задумане чоловіки зробили підкоп довжиною 20 метрів і планували проникнути до приміщення та викрасти кошти. А потім підпалити покрівлю й у димовій завісі від пожежі вийти через тунель непоміченими. Але в них цього не вийшло, зокрема, вони зробили такий вибух, що зруйнував стіни банку і втекли з місця подій.

Наразі обом затриманим оголосили підозри у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: умисне пошкодження майна шляхом вибуху та замах на крадіжку. Коли провину чоловіків доведуть у судовому порядку, то їм загрожує до 12 років позбавлення волі.