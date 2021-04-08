На Закарпатті підприємці обурилися вибірковим карантином: вони вийшли на протест біля міськради

Акція протесту проти вибіркового карантину відбувалась 8 квітня під Ужгородською міською радою. Вони склали список вимог та пропозицій щодо своєї роботи в умовах локдауну.
Джерело:"Суспільне"
Ужгородські ФОПи збираються віддати вищевказаний список представникам місцевого уряду. Сподіваються, це поновить їхню роботу.
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Що відомо про акцію
- Один з організаторів акції Роман Плиско заявив, що ужгородські підприємці прагнуть працювати. Для того вони розробили список вимог та пропозицій щодо роботи підприємств в умовах червоної зони.
- Він також заявив, що на акцію зібралось щонайменше 200 людей.
Акція протесту під Ужгородською міськрадою / Фото "Суспільне"
- Кілька поліцейських екіпажів контролюють громадський порядок.
Акція протесту під Ужгородською міськрадою / Фото "Суспільне"
Локдаун на Закарпатті: деталі
- Обмеження червоної зони запровадили 8 березня.
- Закрили школи – учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно.
- Садочки та початкові школи продовжили працювати після канікул – з 26 березня.
- Заклади громадського харчування працюють тільки на винос.
- Призупинено роботу ТРЦ, закладів культури, кінотеатрів, непродовольчих магазинів і ринків.
- Заборонено проводити масові заходи, а усі спортивні матчі проводять без глядачів.
- На початку карантину зупинили залізничне сполучення. 31 березня продовжили обмеження на рух потягів та електричок.