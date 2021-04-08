На Закарпатті підприємці обурилися вибірковим карантином: вони вийшли на протест біля міськради

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Акція протесту проти вибіркового карантину відбувалась 8 квітня під Ужгородською міською радою. Вони склали список вимог та пропозицій щодо своєї роботи в умовах локдауну.

Джерело:

"Суспільне"

Ужгородські ФОПи збираються віддати вищевказаний список представникам місцевого уряду. Сподіваються, це поновить їхню роботу.

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Що відомо про акцію

  • Один з організаторів акції Роман Плиско заявив, що ужгородські підприємці прагнуть працювати. Для того вони розробили список вимог та пропозицій щодо роботи підприємств в умовах червоної зони.
  • Він також заявив, що на акцію зібралось щонайменше 200 людей.


Акція протесту під Ужгородською міськрадою / Фото "Суспільне"

  • Кілька поліцейських екіпажів контролюють громадський порядок.


Акція протесту під Ужгородською міськрадою / Фото "Суспільне"

Локдаун на Закарпатті: деталі

  • Обмеження червоної зони запровадили 8 березня.
  • Закрили школи – учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно.
  • Садочки та початкові школи продовжили працювати після канікул – з 26 березня.
  • Заклади громадського харчування працюють тільки на винос.
  • Призупинено роботу ТРЦ, закладів культури, кінотеатрів, непродовольчих магазинів і ринків.
  • Заборонено проводити масові заходи, а усі спортивні матчі проводять без глядачів.
  • На початку карантину зупинили залізничне сполучення. 31 березня продовжили обмеження на рух потягів та електричок.