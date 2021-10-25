В Ужгороді нелегали з Китаю забарикадувалися у хостелі та влаштували підпал
Джерело:Державна міграційна служба
В одному з хостелів Ужгорода 2 мігрантів з Китаю влаштували дебош. Вони забарикадувалися в номері й влаштували там підпал.
Причиною стало те, що адміністрація хостелу звернулася до правоохоронців з проханням перевірити законність перебування в Україні 2 іноземців, які винайняли там номер. Для проведення перевірки на місце виїхали працівники міграційної служби.
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Однак на прохання показати документи громадяни Китаю відруагували вороже. Вони почали кидатися різними предметами, а потім забарикадувалися в номері та влаштували там підпал.
На місце інциденту довелося викликати поліцію та рятувальників.
Громадяни Китаю забарикадувалися у хостелі / Фото Державної міграційної служби
Наразі з порушниками працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини їхнього перебування в Україні.
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