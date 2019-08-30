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      В аеропорту Жулян помітили Медведчука та Рабіновича, які відлітали до Москви, – ЗМІ

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      Віктор Медведчук та Вадим Рабінович
      Віктор Медведчук та Вадим Рабінович / getty images

      В аеропорту "Київ" помітили, що близько 10 ранку літак разом з лідерами "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем на борту відлетів з Жулян.

      Помітила їх знімальна група ТСН. За їхньою інформацією, він полетів через білоруський Гомель до Росії і приземлився в московському аеропорту "Внуково".

      Читайте також: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      Також вони повідомили, що після обіду один з військових літаків повинен полетіти в невідомому напрямку. Чи пов'язано це, а також відліт політиків, з обміном – наразі інформації немає.

      Дивіться відео 24 каналу з аеропорту Жулян:

      Що відомо про обмін полоненими?

      Україна та Росія планують обмін у форматі "33 на 33", пишуть ЗМІ. Найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки, а також низка незаконно засуджених у Росії українців, серед яких Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко.

      Російські ЗМІ повідомляли, що 29 серпня українських бранців масово везли в аеропорт "Остаф'єво", що у Підмосков'ї.

      Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що 30 серпня починається обмін полоненими між Україною та Росією. Згодом, з'явилася інформація, що бранці Кремля вже вилетіли з Росії.

      До того ж, у ніч на 30 серпня новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка поширив у своєму Facebook повідомлення співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової, де вказано, що в Україну з російського полону повертаються українці. Проте, жодної офіційної інформації про повернення моряків немає.

      Зранку низка журналістів та політиків повідомляли, що обмін полоненими між Україною і Росією вже розпочався, а бранці Кремля вилетіли з Росії до України. Відомо, що у списках на обмін є 24 військовополонені українські моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Павло Гриб і Володимир Балух.

      Наразі невідомо, чи літак з бранцями Кремля приземлився в аеропорту "Київ" (Жуляни). В аеропорту зібралися журналісти, але вони не виявили жодних ознак, що там очікується приліт українських полонених. Служба безпеки України повідомила, що 30 серпня обмін не відбудеться.

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      Теги: Новини України
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