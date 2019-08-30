В аеропорту Жулян помітили Медведчука та Рабіновича, які відлітали до Москви, – ЗМІ

Що відомо про обмін полоненими?

Україна та Росія планують обмін у форматі "33 на 33", пишуть ЗМІ. Найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки, а також низка незаконно засуджених у Росії українців, серед яких Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко.



Російські ЗМІ повідомляли, що 29 серпня українських бранців масово везли в аеропорт "Остаф'єво", що у Підмосков'ї.



Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що 30 серпня починається обмін полоненими між Україною та Росією. Згодом, з'явилася інформація, що бранці Кремля вже вилетіли з Росії.



До того ж, у ніч на 30 серпня новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка поширив у своєму Facebook повідомлення співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової, де вказано, що в Україну з російського полону повертаються українці. Проте, жодної офіційної інформації про повернення моряків немає.

Зранку низка журналістів та політиків повідомляли, що обмін полоненими між Україною і Росією вже розпочався , а бранці Кремля вилетіли з Росії до України. Відомо, що у списках на обмін є 24 військовополонені українські моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Павло Гриб і Володимир Балух.