В Києві боєць кинув гранату під час бійки: фото
У Києві на метро Лісова під час бійки п'яний учасник бойових дій на Сході України кинув людям під ноги гранату.
Про це повідомляє "ДТП Київ".
Інцидент трапився 15 квітня під час бійки, учасниками якої були 5 осіб.
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"Автопатруль "Майдан" спільно з Police 911 затримав нападника. Один з учасників бійки серйозно постраждав. Госпіталізували в ЛШМД. Множинні осколкові поранення нижньої частини тіла", – мовиться у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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