В Україні лютує зима: сотні людей по всій країні стали жертвами обмороження

На Європу і Україну насувається новий потужний циклон "Бенджамін". Морози не відступатимуть кілька діб. Лікарі просять українців бути дуже обережними в наступні кілька холоднів днів. Саме сильний мороз вже вклав десятки людей по всій Україні у лікарні – вони стали жертвами обмороження.

У більшості руки і ноги уражені настільки, що їх довелось ампутувати. Медики пояснюють – люди просто не знають, як уберегти себе від обмороження.

Читайте також: Україну накриють сильні снігопади та хуртовини: перелік областей

Львів'янин Віталій – один зі семи пацієнтів, який потрапив до лікарні із обмороженням за останній тиждень. Чоловік обрізав дерева. У відлигу надворі ходив у кросівках, проте коли взуття промокло, він не зважав два дні. Відповідно й наслідки не забарилися.

Відчував, що печуть ноги, але не розумів, чому. Думав, що може, перевтомився чи ноги перемучив. А потім – другий день, третій, і так тиждень вдома пролежав, надіявся, що відійде. Але все ж довелося поїхати у лікарню,

– розповів потерпілий Віталій.

А в лікарні поставили невтішний діагноз – обмороження. Довелося відрізати пальці на обох ногах.

Медики застерігають: якщо після довгих прогулянок ноги промокли або дуже змерзли – треба чимшвидше закутати їх теплою тканиною або принаймні змінити взуття на сухе. Якщо ж шкіра раптом змінила колір чи з'явились оніміння або пухирі – необхідно терміново звертатися до лікаря. У перші шість годин – кінцівки можна врятувати.

Це не стається раптово, потрібен час. Хоча б протягом кількох годин, щоб людина була під дією холоду. Тоді стаються такі проблеми: спершу люди втрачають чутливість, потім відчуття – у них таке наче заніміння кінцівок,

– сказав завідувач опікового відділення 8-ї клінічної лікарні Львова Василь Савчин.

Найбільше потерпають взимку від низьких температур бездомні. Олексій – один із таких. Колись він сам лікував від переохолодження пацієнтів. А от тепер зимує в центрі для бездомних.



Центр обліку перебування бездомних у Львові

Такі центри обліку перебування бездомних працюють у кожному місті. В морози сюди приходять безхатченки або привозять тих, хто ночує десь на лавці чи просто довго перебуває надворі.

Якщо особа – хвора, поранена, у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, самостійно не пересувається – для цього викликається бригада швидкої медичної допомоги. Вони йому надають першу допомогу на місці, за необхідності доставляють до медичного закладу,

– додав директор Центру обліку бездомних осіб Олександр Бородін.

За прогнозами синоптиків, низькі температури протримаються в Україні ще щонайменше 2 дні. Тож лікарі вкотре нагадують усім, кого люті морози раптом заскочать надовго на вулиці: обмерзлу шкіру в жодному разі не можна масажувати чи розтирати снігом, а уражені руки і ноги – опускати в гарячу воду чи прикладати до батареї.