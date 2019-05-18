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      В Україні та світі проходять акції з вимогою покарати замовників і вбивць Гандзюк

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      Акції "Хто замовив Катю Гандзюк" 18 травня проводять у щонайменше 40 містах України та 10 світових столицях. Масштабну акцію на підтримку загиблої херсонської активістки запланували її друзі, знайомі та небайдужі однодумці. Так хочуть привернути увагу до справи, яка останнім часом все менше, на їхню думку, хвилює правоохоронців.

      Про це в прямому ефірі розповіли кореспондентки 24 каналу.

      Київ

      Через два дні владні кабінети займе команда Володимира Зеленського. Саме тому друзі та рідні Катерини Гандзюк прийшли 18 травня під АП, щоб запитати вже у Зеленського: хто замовив Катю Гандзюк.

      Читайте також: Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні

      Батько Катерини звернувся до майбутнього гаранта із вимогою, аби той визначився і вирішив, на чиєму він боці. 

      Ви готові боротися з тисячами продажних чиновників, чи ви станете на їх бік? Скоро потрібно відповісти на питання: ви з нами чи ви проти нас,
      – звернувся до Володимира Зеленського батько Катерини Гандзюк Віктор.

      тато гандзюк віктор
      Батько Катерини Гандзюк Віктор

      Через акцію активісти нагадали майбутньому президенту про те, як він і сам запитував у Петра Порошенка: хто саботує розслідування замахів на активістів та вбивства Катерини Гандзюк. Також нагадали йому про, те що тепер ця відповідальність лежить на його плечах, і що він має сприяти прозорому розслідуванню усіх справ.

      Володимир Зеленський в одному з відеозвернень вимагав від Петра Порошенка належного сприяння і належного розслідування нападів на активістів і, зокрема, вбивтства Катерини Гандзюк. Тому ми в 40 містах України і 10 столицях світу звернулися до нього, зокрема, як до майбутнього гаранта прав та свобод,
      – зазначив активіст та організатор акції Влад Грезєв.

      Хто замовив Катю Гандзюк
      Активісти у Києві прийшли під АП

      Хто замовив Катю Гандзюк
      Вони вимагають у нового керівництва держави прозорого розслідування

      Хто замовив Катю Гандзюк
      Активісти тримали в руках плакати з питанням "Хто замовив Катю Гандзюк"

      Харків

      На площі Свободи у Харкові зібралася сотня активістів. Прийшли люди з 10 громадських організацій. Участь взяли харківські активісти, на яких раніше скоювалися напади: Євген Лісічкін і Дмитро Булах – представники Харківського антикорупційного центру. Вони постраждали через свої розслідування, однак справи щодо них і досі в судах. Там немає замовників, як і у справі Катерини Гандзюк.

      У Харкові заклики прозоро розслідувати справи також адресують новому керівництву країни. 

      Хто замовив Катю Гандзюк
      У Харкові на акцію вийшла приблизно сотня людей

      Хто замовив Катю Гандзюк
      Серед них були активісти майже 10 громадських організацій

      Хто замовив Катю Гандзюк
      Вони також вимагали швидкого розслідування справи

      Хто замовив Катю Гандзюк
      Та звернулися до майбутнього нового керівництва

      Хто замовив Катю Гандзюк
      Активісти прийшли з фотографіями Каті Гандзюк та плакатами

      Одеса

      В Одесі також проходить акція "Хто замовив Катю Гандзюк". Активісти вимагають розслідування справи.

      хто замовив катю гандзюк
      Активісти прийшли з плакатами "Вони можуть вбити тебе"

      хто замовив катю гандзюк
      "Одеса питає: Хто замовив Катю Гандзюк?"

      хто замовив гандзюк
      Учасники акції влаштували фаєр-шоу як і в Києві

      Що відомо про масштабні акції "Хто замовив Катю Гандзюк" 18 травня

      18 травня рівно о 12:00 почалися акції "Хто замовив Катю Гандзюк" у 40 містах України і 10 світових столицях. В Україні вони проходять, зокрема, в Києві, Маріуполі, Дніпрі, Львові, Полтаві, Харкові. Також люди вийдуть на акції в Лондоні, Брюсселі, Парижі та в містах Канади.

      Масштабну акцію на підтримку загиблої херсонської активістки запланували її друзі, знайомі та небайдужі однодумці. Так хочуть привернути увагу до справи, яка останнім часом все менше, на їхню думку, хвилює правоохоронців.

      Що відомо про Катю Гандзюк

      31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

      Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. 

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

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      Теги: Справа Катерини Гандзюк Жертви Новини України Новини Києва Володимир Зеленський Новини Харкова Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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