18:26
26 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку: що тепер на місці забудови

      1565 Читать новость на русском
      У Львові вперше в Україні знесли незаконну багатоповерхівку
      У Львові вперше в Україні знесли незаконну багатоповерхівку / Прес-служба Львівської міськради

      У Львові закінчили демонтаж багатоповерховий будинку, який звели без необхідних дозвільних документів. Це перший випадок в Україні, коли знесли незаконну новобудову.

      Йдеться про 7-поверховий будинок на вулиці Личаківській, 259.

      Дивіться також: Надійність забудовника у Львові можна перевірити онлайн: карта

      Демонтаж розпочали на початку квітня, зараз на місці новобудови залишилась гора будівельного сміття.

      Львів демонтаж незаконні забудови
      Замість незаконно збудованого 7-поверхового будинку тепер купа будівельного сміття//Фото: ЛМР

      У Львові вперше в Україні знесли незаконний багатоповерховий будинок: фото до і після

       

       

      Як відбувалось знесення незаконної багатоповерхівки у Львові: дивіться відео

      Що відомо про знесення незаконної багатоповерхівки у Львові?
      18 грудня 2018 року апеляційний суд Львова вперше зобов'язав знести багатоповерховий житловий будинок.

      Будівлю на вулиці Личаківській, 259 звела фірма ТзОВ "Лідер Моноліт", що належить відомому у Львові бізнесменові Богдану Копитку.

      За даними пошуковика YouControl, засновником компанії є відомий у Львові підприємець Богдан Копитко. Йому належать ПАТ "Львівський холодокомбінат" та ПАТ "Дрогобицький молочний завод".

      ТзОВ "Лідер Моноліт" зареєстроване за тією ж адресою, де була зведена незаконна багатоповерхівка – Львів, Личаківська, 259.

      Забудовник вирішив збудувати 7-поверховий будинок без належних містобудівних умов та обмежень та з внесенням неправдивих даних у декларацію про початок будівельних робіт.

      На початку квітня стало відомо, що Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав забудовника знести незаконно збудований 6-поверховий житловий будинок на вулиці Варшавській, що у Шевченківському районі міста.

      Читайте також:
      blog_ava
      Страсний тиждень-2019: що можна їсти
      сьогодні
      13953
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Львова Будівництво Скандальні забудови
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      сьогодні , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 641
      Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      сьогодні , 17:17 Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      Віталій Ковач 336
      Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
      сьогодні , 16:00 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
      Настя Сукач 2112
      Чорнобильська катастрофа: 5 фільмів про аварію на АЕС
      сьогодні , 15:30 Чорнобильська катастрофа: 5 фільмів про аварію на АЕС
      190
      "Сюрпризи" для гаранта: з якими викликами зіштовхнеться новообраний президент Зеленський
      сьогодні , 15:00 "Сюрпризи" для гаранта: з якими викликами зіштовхнеться новообраний президент Зеленський
      Наталя Ромашова 1529
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
       21 квітня , 23:24
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
       28 лютого , 19:33
      Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати
       21 березня , 14:01
      Котедж замість квартири: в чому переваги і чому зростає попит
       27 лютого , 12:19
      В Україні з'являться перехоплювальні стоянки: що зміниться
       15 квітня , 16:54
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
       30 травня , 11:33
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук