У Львові вперше в Україні знесли незаконну багатоповерхівку

У Львові закінчили демонтаж багатоповерховий будинку, який звели без необхідних дозвільних документів. Це перший випадок в Україні, коли знесли незаконну новобудову.

Йдеться про 7-поверховий будинок на вулиці Личаківській, 259.

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Демонтаж розпочали на початку квітня, зараз на місці новобудови залишилась гора будівельного сміття.



Замість незаконно збудованого 7-поверхового будинку тепер купа будівельного сміття//Фото: ЛМР

У Львові вперше в Україні знесли незаконний багатоповерховий будинок: фото до і після

Як відбувалось знесення незаконної багатоповерхівки у Львові: дивіться відео

Що відомо про знесення незаконної багатоповерхівки у Львові?

18 грудня 2018 року апеляційний суд Львова вперше зобов'язав знести багатоповерховий житловий будинок.



Будівлю на вулиці Личаківській, 259 звела фірма ТзОВ "Лідер Моноліт", що належить відомому у Львові бізнесменові Богдану Копитку.



За даними пошуковика YouControl, засновником компанії є відомий у Львові підприємець Богдан Копитко. Йому належать ПАТ "Львівський холодокомбінат" та ПАТ "Дрогобицький молочний завод".



ТзОВ "Лідер Моноліт" зареєстроване за тією ж адресою, де була зведена незаконна багатоповерхівка – Львів, Личаківська, 259.



Забудовник вирішив збудувати 7-поверховий будинок без належних містобудівних умов та обмежень та з внесенням неправдивих даних у декларацію про початок будівельних робіт.

На початку квітня стало відомо, що Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав забудовника знести незаконно збудований 6-поверховий житловий будинок на вулиці Варшавській, що у Шевченківському районі міста.