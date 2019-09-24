В Європі з Януковича зняли санкції за 2018 рік: про причини і наслідки рішення суду

Рішення Європейського суду про відміну санкцій ЄС проти Януковича базується на тому, що Генпрокуратура так і не змогла довести вину експрезидента в економічних і корупційних злочинах. Це поставить у складну ситуацію нового генпрокурора Руслана Рябошапку.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.

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Генпрокурору Рябошапці потрібно або продовжувати справу проти Януковича, або закривати. Але якщо нічого не робити, то знову говоритимуть про "політичне" переслідування Януковича,

– вважає Валерій Клочок.

Політолог нагадує: стосовно Януковича було тільки рішення суду про заочне засудження за державну зраду. Щодо кримінальних проваджень про організацію масових вбивств на Майдані в 2014 році – слідство триває, але адвокати оскаржують рішення. Виключати нічого не можна. Янукович цілком може повернутися до України – за умови, що він виграє апеляцію. І це дуже негативно сприймуть в Україні – повернення державного зрадника.

Яке рішення ухвалив Європейський суд? За повідомленням прессекретара сина експрезидента Януковича – Олександра Юрія Кірасира, Європейський суд 24 вересня скасував санкції Євросоюзу проти українського президента-втікача Віктора Януковича. Обмеження були введені у 2018-2019 роках. За його словами, скасування санкцій нібито підтверджує "незаконність та безпідставність їхнього введення". Він також звинуватив Україну та ЄС в політичному переслідуванні Януковича, який у 2014 році втік до Росії.



Водночас адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що захист працює над забезпеченням перебування експрезидента в Україні. Захист колишнього президента продовжує наполягати, що в Україні стався "державний переворот", унаслідок чого Янукович позбувся своєї посади.