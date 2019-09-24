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      В Європі з Януковича зняли санкції за 2018 рік: про причини і наслідки рішення суду

      76 Читать новость на русском
      Економічні санкції ЄС визнали необгрунтованими
      Економічні санкції ЄС визнали необгрунтованими / 24 канал

      Рішення Європейського суду про відміну санкцій ЄС проти Януковича базується на тому, що Генпрокуратура так і не змогла довести вину експрезидента в економічних і корупційних злочинах. Це поставить у складну ситуацію нового генпрокурора Руслана Рябошапку.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.

      Читайте також: У суді США розповіли, як "відбілювали" репутацію Януковича перед Заходом

      Генпрокурору Рябошапці потрібно або продовжувати справу проти Януковича, або закривати. Але якщо нічого не робити, то знову говоритимуть про "політичне" переслідування Януковича,
      – вважає Валерій Клочок.

      Політолог нагадує: стосовно Януковича було тільки рішення суду про заочне засудження за державну зраду. Щодо кримінальних проваджень про організацію масових вбивств на Майдані в 2014 році – слідство триває, але адвокати оскаржують рішення. Виключати нічого не можна. Янукович цілком може повернутися до України – за умови, що він виграє апеляцію. І це дуже негативно сприймуть в Україні – повернення державного зрадника.

      Яке рішення ухвалив Європейський суд? За повідомленням прессекретара сина експрезидента Януковича – Олександра Юрія Кірасира, Європейський суд 24 вересня скасував санкції Євросоюзу проти українського президента-втікача Віктора Януковича. Обмеження були введені у 2018-2019 роках. За його словами, скасування санкцій нібито підтверджує "незаконність та безпідставність їхнього введення". Він також звинуватив Україну та ЄС в політичному переслідуванні Януковича, який у 2014 році втік до Росії.

      Водночас адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що захист працює над забезпеченням перебування експрезидента в Україні. Захист колишнього президента продовжує наполягати, що в Україні стався "державний переворот", унаслідок чого Янукович позбувся своєї посади.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Санкції ГПУ Руслан Рябошапка
      Джерело: 24 канал
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