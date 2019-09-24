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      ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ В США НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ

      В Европе с Януковича сняли санкции за 2018 год: о причинах и последствиях решения суда

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      Экономические санкции ЕС признали необоснованными
      Экономические санкции ЕС признали необоснованными / 24 канал

      Решение Европейского суда об отмене санкций ЕС против Януковича базируется на том, что Генпрокуратура так и не смогла доказать вину экс-президента в экономических и коррупционных преступлениях. Это поставит в сложную ситуацию нового генпрокурора Руслана Рябошапку.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

      Читайте также: В суде США рассказали, как "отбеливали" репутацию Януковича перед Западом

      Генпрокурору Рябошапке нужно или продолжать дело против Януковича, или закрывать. Но если ничего не делать, то снова будут говорить о "политическом" преследовании Януковича,
      – считает Валерий Клочок.

      Политолог напоминает: в отношении Януковича было только решение суда о заочном осуждении за государственную измену. Что касается уголовных производств об организации массовых убийств на Майдане в 2014 году – следствие продолжается, но адвокаты обжалывают решения. Исключать ничего нельзя. Янукович вполне может вернуться в Украину – при условии, что он выиграет апелляцию. И это очень негативно воспримут в Украине – возвращение государственного изменника.

      Какое решение принял Европейский суд?
      По сообщению пресс-секретаря сына экс-президента Януковича – Александра Юрия Кирасира, Европейский суд 24 сентября отменил санкции Евросоюза против украинского президента-беглеца Виктора Януковича. Ограничения были введены в 2018-2019 годах. По его словам, отмена санкций якобы подтверждает "незаконность и безосновательность их введения". Он также обвинил Украину и ЕС в политическом преследовании Януковича, который в 2014 году бежал в Россию.

      В то же время адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита работает над обеспечением пребывания экс-президента в Украине. Защита бывшего президента продолжает настаивать, что в Украине произошел "государственный переворот", в результате чего Янукович лишился своей должности.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка ГПУ Санкции Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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