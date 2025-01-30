Захищав рідну землю від окупантів: стало відомо про загибель воїна з Київщини Вадима Булавки

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовий із Київщини, стрілець-санітар Вадим Булавка. Життя воїна обірвалось 24 липня 2024 року.

Трагічну новину повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко, повідомляє 24 Канал.

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Вадим Булавка загинув на війні

Відомо, що солдат Вадим Булавка був стрільцем-санітаром відділення спеціального призначення роти спеціального призначення.

Воїн загинув 24 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області.

Церемонія прощання із Героєм відбулася 29 січня.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла та вічна пам'ять.

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