Ведучий Вадим Карп'як склав присягу і розповів про примусову мобілізацію, СЗЧ і БЗВП

Український ведучий Вадим Карп'як вступ до лав Сил оборони. Він пройшов БЗВП та поділився власними враженнями від навчання у навчальному таборі 95 бригади при 199 навчальному центрі ДШВ.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис ведучого у Facebook.

Яка якість підготовки у навчальних центрах?

Карп'як відзначив добру підготовку мобілізованих. Їх переважно навчають військові із реальним бойовим досвідом, хоча інструкторів насправді не вистачає.

"Після цих майже двох місяців ніхто не може сказати, що їде в зону бойових дій непідготовлений. Стрільба, такмед, протидія дронам, РЕБ, робота групами, інженерка, топографія, зв'язок.... Все ґрунтовно настільки, наскільки це дозволяють обставини", – розповів він.

Що сказав про примусову мобілізацію?

За словами ведучого, частина мобілізованих бажання вбитися не виявляє: хтось через лінощі, хтось через те, що опинився у навчальному центрі не з власної волі.

Не всі хочуть виконувати навіть вимоги дисципліни, наприклад, пошикуватися, дійти кудись строєм, вчасно зібратися тощо, називаючи це "диктатурою".

Кожен мобілізований має свою історію, згідно з якою саме його мобілізація – акт найвищої державної несправедливості. Найчастіше ці історії не проходять випробування фактчекінгом. Але є і випадки, коли ТЦК мобілізує чоловіків, ігноруючи документи про право на відстрочку. І коли ці документи приходять в частину, то їх, зрозуміло, списують. Але це вже некомплект в бригаді, витрачений час і Слон ФМ (сарафанне радіо), яке швидко понесе цю історію про несправедливість ТЦК далі серед цивільних,

– зауважив Карп'як.

На цьому тлі він зауважив на потребі реформувати систему мобілізації, але так, аби через це не стався обвал фронту.

Він зауважив, що мотивацію бійців можна підняти. Це мала б робити служба психологічної підтримки персоналу, але вона наразі зайнята розслідуваннями СЗЧ та відповідними звітами.

"Це забирає більшість їхнього робочого часу і плодить тонни непотрібного документообігу. Була недавно спроба зняти з них ці детективно-бюрократичні функції, але не вийшло. Тому мотивація курсантів ще почекає", – зазначив Карп'як.

Які причини СЗЧ у центрах?

Ведучий вважає, що основна причина СЗЧ у навчальних центрах полягає у способі мобілізації і відчутті несправедливості.

Є й інші фактори. Наприклад, обмеження користуватися телефонами, що обурює солдатів. Вони хочуть підтримувати зв'язок із сім'ями, яких захищатимуть на війні. Зокрема, гнітить невідомість після нічних обстрілів.

Ще одним нюансом є неможливість контролювати своє життя і трохи його передбачати. Зрозуміло, що на те вона і армія. Але нічого не станеться, якщо курсант знатиме, які в нього заняття цього тижня. Відповідно він знатиме, чи йому одягатися легко для довгих переходів, чи він сидітиме тепло вбраний на теоретичних лекціях. Гарно, коли курсант знає, коли у нього нічні заняття, а коли треба готуватися встати раніше. Від цього знання обороноздатність країни не постраждає, зате солдати не будуть зайвий раз переохолоджуватися/перегріватися…

– зазначив Карп'як.

Окремий біль у таборі, як зазначив ведучий, – медична допомога курсантам в таборі, з якою "щось треба терміново робити".

