Захищав Батьківщину до останнього подиху: на війні загинув лучанин Вадим Кравчук
- Вадим Кравчук, оператор безпілотників, загинув 28 грудня під час виконання бойового завдання на Харківщині.
- Поховали військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Російська агресія приносить страшні втрати для України. Нещодавно сумні новини сколихнули Волинь. На фронті віддав своє життя лучанин Вадим Кравчук.
Трагічну звістку повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук, передає 24 Канал.
Що відомо про полеглого бійця?
Вадима Кравчука, 11.07.1978 року народження, призвали на військову службу на посаду оператора безпілотників. Він служив у 3-му відділенні 1-го взводу роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону.
Рядовий Кравчук Вадим Миколайович загинув 28 грудня під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська-Вузлового на Харківщині.
У суботу, 3 січня, у церкві Іоана Златоустого у Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця. Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана Вадиму!
Їхні життя обірвалися на війні
21 грудня на передовій загинув Михайло Грицишин – військовослужбовець родом із Тернопільської області.
У перший день нового року внаслідок удару російського безпілотника полягла Лана Чорногорська з позивним "Саті". Вона служила операторкою дронів, була відомою як мисткиня, журналістка та волонтерка.
Також стало відомо про загибель 22-річного Владислава Михайлова з Кіровоградської області. Військовий загинув поблизу Куп'янська під час виконання бойових завдань.