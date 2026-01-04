Захищав Батьківщину до останнього подиху: на війні загинув лучанин Вадим Кравчук

Російська агресія приносить страшні втрати для України. Нещодавно сумні новини сколихнули Волинь. На фронті віддав своє життя лучанин Вадим Кравчук.

Трагічну звістку повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук, передає 24 Канал.

До теми Став на захист України ще у 2016 році: на Донеччині загинув доброволець Олексій Сабат

Що відомо про полеглого бійця?

Вадима Кравчука, 11.07.1978 року народження, призвали на військову службу на посаду оператора безпілотників. Він служив у 3-му відділенні 1-го взводу роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону.

Рядовий Кравчук Вадим Миколайович загинув 28 грудня під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська-Вузлового на Харківщині.

У суботу, 3 січня, у церкві Іоана Златоустого у Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця. Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана Вадиму!

Їхні життя обірвалися на війні