Вагітних та жінок з малими дітьми військовий облік також не омине – Міноборони

Міноборони заявило, що вагітні жінки і ті, у яких є неповнолітні діти, також повинні стати на військовий облік. У відомстві підкреслюють, що у цьому випадку це також стосується лише представниць визначених професій.

Міноборони наголошує, що братимуть до уваги стан здоров'я та сімейні обставини як чоловіків, так і жінок. Взяття на військовий облік – це не призов на службу.

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На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Протягом 2022 року не варто очікувати якихось проблем,

– заявляє оборонне відомство.

Водночас якщо жінки ухилятимуться від військового обліку, то, як і чоловіки, будуть отримувати попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Після попереджень будуть штрафувати.

Чому жінки мають стати на військовий облік

Як пояснює Міноборони, жінок, які є на військовому обліку, можуть призвати на військову службу. Їх також можуть залучити виконувати роботи для забезпечення оборони держави у воєнний час.

У мирний час жінок можуть призвати на військову службу та службу у військовому резерві тільки добровільно, тобто за контрактом.

У випадку, якщо жінка змінила професію, їй треба буде поінформувати про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Як стати на військовий облік

У Міністерстві оборони пояснювали, як можна стати на облік у п'ять простих кроків. Також розписали, які документи потрібні для цього. Наказ мають виконати до кінця 2022 року і до цього часу життя українських жінок нібито не зміниться.

Для того, щоб стати на військовий облік потрібно: знайти свою спеціальність/професію в переліку, затвердженому наказом Міноборони; повідомити працедавця про обов'язок стати на військовий облік; зібрати необхідні документи.

Тоді треба пройти медичний огляд та додати висновок військово-лікарської комісії; надати необхідні документи для взяття на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації та проживання.

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