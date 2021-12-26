Вагітних та жінок з малими дітьми військовий облік також не омине – Міноборони
Джерело:Міноборони
Міноборони заявило, що вагітні жінки і ті, у яких є неповнолітні діти, також повинні стати на військовий облік. У відомстві підкреслюють, що у цьому випадку це також стосується лише представниць визначених професій.
Міноборони наголошує, що братимуть до уваги стан здоров'я та сімейні обставини як чоловіків, так і жінок. Взяття на військовий облік – це не призов на службу.
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На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Протягом 2022 року не варто очікувати якихось проблем,
– заявляє оборонне відомство.
Водночас якщо жінки ухилятимуться від військового обліку, то, як і чоловіки, будуть отримувати попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Після попереджень будуть штрафувати.
Чому жінки мають стати на військовий облік
Як пояснює Міноборони, жінок, які є на військовому обліку, можуть призвати на військову службу. Їх також можуть залучити виконувати роботи для забезпечення оборони держави у воєнний час.
У мирний час жінок можуть призвати на військову службу та службу у військовому резерві тільки добровільно, тобто за контрактом.
У випадку, якщо жінка змінила професію, їй треба буде поінформувати про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Як стати на військовий облік
- У Міністерстві оборони пояснювали, як можна стати на облік у п'ять простих кроків. Також розписали, які документи потрібні для цього. Наказ мають виконати до кінця 2022 року і до цього часу життя українських жінок нібито не зміниться.
- Для того, щоб стати на військовий облік потрібно: знайти свою спеціальність/професію в переліку, затвердженому наказом Міноборони; повідомити працедавця про обов'язок стати на військовий облік; зібрати необхідні документи.
- Тоді треба пройти медичний огляд та додати висновок військово-лікарської комісії; надати необхідні документи для взяття на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації та проживання.
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