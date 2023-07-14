В Україні вагітним дозволили самостійно визначати початок відпустки
Джерело:Ярослав Железняк
В Україні вагітним дозволили самостійно визначати початок відпустки. Відповідне рішення вже ухвалила Верховна Рада.
Тепер вагітні жінки можуть іти у декретну відпустку пізніше ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів. Це дозволить пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки.
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Вагітні самостійно зможуть визначати початок відпустки
Як повідомив депутат Ярослав Железняк, ухвалений закон передбачає можливість для вагітної жінки самостійно та з урахуванням медичних показань визначати дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
Також вагітні жінки можуть переносити встановлені законом дні відпустки на післяпологовий період.
Зазначається, що загальна тривалість декретної відпустки не має перевищувати сумарно 126 календарних днів та 140 календарних днів – у випадку народження двох і більше дітей або ускладнення пологів.
Железняк наголосив, що це дуже правильна ініціатива, оскільки зараз вагітну жінку відправляли у відпустку, навіть якщо в неї була можливість продовжити працювати.
До речі, завдяки ухваленому закону, будуть враховані позиції та інтереси жінок, які хочуть продовжувати працювати до пологів та мати більше часу на відновлення після народження дитини.
Декретні виплати у 2023 році: що відомо
- Якщо жінка офіційно працевлаштована, то має право на декретні виплати, які складають 100% від середньої зарплати. Розмір виплат складає заробіток за останніх 12 місяців поділений на кількість відпрацьованих днів. Саме таку суму й отримуватиме жінка за один день декретної відпустки.
- Жінки-ФОПи можуть розраховувати на декретні виплати, адже вони сплачують ЄСВ. Однак для них розмір декретних виплат залежить не від доходу, а від розміру ЄСВ, який вони платили протягом останнього року.
- Непрацюючі жінки також можуть отримувати декретні виплати. Вони складатимуть 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Оскільки прожитковий з грудня зріс до 2 684 гривень, то виплати складатимуть 671 гривню на місяць.