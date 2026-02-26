Про це пише російське опозиційне видання ASTRA.

Як і чому стався інцидент між колишнім "вагнерівцем" та його співмешканкою?

Російські правоохоронці виявили, що 3 січня 2026 року між екс-"вагнерівцем" Сергієм Максимовим та його співмешканкою сталася сварка, під час якої росіянин кинув у дівчину ніж. Зрештою лезо потрапило до стегнової артерії, дівчина померла через втрату крові.

Свідок у справі розповіла, що раніше чула з квартири звуки ударів і падінь. Після вчинення злочину Максимов втік з місця проживання і був оголошений у розшук. Його затримали 7 січня. На суді Максимов визнав провину.



Екс-"вагнерівець" Сергій Максимов, який убив свою співмешканку / Фото ASTRA

10 січня Петрозаводський міський суд Карелії заарештував екс-"вагнерівця", а 26 січня Верховний суд Карелії продовжив арешт чоловіка.

Зі справи також стало відомо, що Максимов воював проти України у складі ПВК "Вагнера". У своїх соцмережах він публікував нагороди, які отримував від ПВК "Вагнера".



Нагороди Максимова від ПВК "Вагнера" / Фото ASTRA

До цього росіянин був засуджений за вбивство та розбій.

Як виявили журналісти, 2 лютого 2022 року Сергія Максимова засудили до 10 років колонії суворого режиму. Так, перебуваючи у квартирі, чоловік ударив знайомого ножем у шию, а потім скинув тіло на сходовий майданчик.

Після участі у війні проти України Максимова помилували указом Володимира Путіна, бо окупант зазнав тяжкого поранення. Чоловік має інвалідність третьої групи.

