Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на YLE.

Чому з Фінляндії видворили "вагнерівця"?

Чоловіка, який представився Євгеном, заарештували ще 17 червня. Він перейшов кордон і потрапив до рук прикордонного загону в Північній Карелії. Після арешту з'ясувалося, що чоловік мав "військове минуле".

Журналісти YLE з'ясували, що Євген брав участь у війні на Сході України.

Знайшли кілька фотографій, на яких Євген перебуває на Сході України, він розповідає про свою участь у війні. Євген також представляє себе саме як бійця "Вагнера" у власному публічному акаунті в соціальних мережах. Він публікував відео на своїх акаунтах у соціальних мережах, у яких, серед іншого, критикує російське військове керівництво,

– мовиться в ЗМІ.

Національне бюро розслідувань мало вивчати минуле затриманого, зокрема, намагалися з'ясувати, чи винен він у воєнних злочинах проти українців.

"Попереднє розслідування проводилося з метою вивчення біографії цієї особи. У біографії не було виявлено нічого конкретного, що могло б виправдати початок повноцінного попереднього розслідування", – сказав начальник слідчого відділу Національного бюро розслідувань Оллі Тьойрас. Тобто він підтвердив, що фактично попереднє розслідування у цій справі не проводилося.

Влада повідомила YLE, що росіянин подав заяву про міжнародний захист у Фінляндії. Зрештою "вагнерівця" депортували в Росію 14 листопада – виходить, що за незаконний перехід через кордон.

Євген пройшов Селидове і Бахмут, а його рота зараз знищує Покровськ

В YLE вважають, що Євген чинив воєнні злочини у Селидовому (росіяни захопили місто 30 жовтня 2024 року). Судячи з усього, він служив у російських збройних силах командиром роти 433 мотопіхотного полку, яка не тільки захоплювала Селидове, але й зараз намагається захопити Покровськ.

Медійники знайшли свідчення самого окупанта, де він зізнається, як убивав українських військових у Селидовому. А також – що "працював" у Бахмуті.

Росія використовувала Євгена у своїх каналах військової пропаганди. У публікаціях його зображували як зразкового солдата. Після осені 2024 року з чоловіком щось сталося. Проросійське ЗМІ повідомляє, що Євген зник з фронту невдовзі після боїв у Селидовому. У лютому 2025 року Євген сам опублікував відео, в якому розкритикував російське військове керівництво,

– розповіло видання YLE.

Проаналізувавши його сторінку "ВКонтакте", журналісти дійшли висновку, що окупант майже не говорить про себе чи своє минуле. Але поширює вагнерівську пропаганду.

А згадати про минуле йому є що. Восени 2023-го Євген пограбував ювелірний магазин в Омську, за що отримав шість років позбавлення волі. Та потім "знову повернувся на фронт".

Україна може екстрадувати вбивцю

У цьому переконаний професор кримінального та процесуального права Ден Хеленіус. Але важливо, щоб Київ надав Гельсінкі докази злочинів Євгена. Якщо ж "вагнерівець" був лідером якоїсь групи, інакше кажучи, командиром, це потягне за собою серйознішу відповідальність.

Утім, дослідник Мікко Ряккьоляйнен говорить про інше: Євген перетнув кордон як цивільний. А тому може розраховувати на м'якший вирок – у Росії.

Цей хлопець, очевидно, якийсь зухвалий злочинець, який потрапив до в'язниці та був звільнений звідти, попередньо погодившись стати бійцем "Вагнера". Він вижив, був звільнений, скоїв ще більше злочинів і знову опинився у в'язниці. Потім він знову записався бійцем-полоненим до підрозділу регулярної армії і вижив і там,

– описує Ряккьоляйнен.

На його думку, Євген "між злочинами та вироками воював в Україні: спочатку шість місяців у складі військ "Вагнера" в Бахмуті, а потім у 2024 році в Селидовому в лавах російської армії". Обидва рази він вступав до армії з в'язниці.

У Фінляндії уже є прецеденти судів над російськими бойовиками