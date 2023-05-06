Пригожин збирає всі свої сили, йде в наступ, – Світан про "виведення" вагнерівців з Бахмута

Керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що виводить свої підрозділи з Бахмута з 10 травня. Це може бути інформаційно-психологічною операцією ворога.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він розповів, що противник навпаки зосереджує сили біля Бахмута, щоб посилити тиск на оборонців міста.

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Росіяни стягують у Бахмут все, що можуть

За його словами, під виглядом евакуації на окупованих територіях Запоріжжя, на автобусах, крім колаборантів та деяких цивільних, вивозять і вагнерівців з-під Пологів, Токмака й Василівки. Їх перевозять до Маріуполя, звідки перекидають на Бахмут.

"Пригожин збирає усі свої сили на штурм Бахмута. Його заяви не більше, ніж намагання триматись в інформаційному полі. Реальність – ніхто з Бахмуту виходити не збирається, заміна підрозділів не відбувається. Це класична інформаційно-психологічна операція, яка переслідує поки що невідому мету", – заявив Світан.

Роман Світан про заяви Пригожина: дивитись відео

Він додав, що російські окупанти на Донеччині та Луганщині отримали додаткові боєприпаси – 122 та 152 мм снаряди для артилерії. Вони стягують нову бронетехніку у Бахмут – танки, реактивні системи залпового вогню, бронетранспортери.

Також Світан зазначив, що кадирівці не можуть бути повноцінною заміною вагнерівцям, адже батальйон "Ахмат" це росгвардія, яка є тиловою частиною. Бахмут – це фронтове місто, де легкоозброєна та не підготовлена піхота буде розбита вогнем артилерії.

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