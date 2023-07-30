Вагнерівці у Білорусі майже без важкої техніки, – у розвідці Британії пояснили, куди вона ділась

У Білорусі виявили близько 300 наметів і 200 транспортних засобів ПВК "Вагнера". Більшість транспортних засобів – це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин.

Про це повідомили британські розвідники. Відомо, що кілька тисяч вагнерівців, ймовірно, розмістилися у військовому таборі в Целі, що в центральній Білорусі.

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Вагнерівці у Білорусі майже без важкої техніки

За даними розвідників, близько 300 наметів і 200 транспортних засобів виявлено у Білорусі. Намети та сховище транспортних засобів знайшли на супутникових знімках, зроблених 19 липня цього року.



Техніка вагнерівців у Білорусі / фото британських розвідників

Із середини липня 2023 року щонайменше кілька тисяч військовослужбовців "Вагнера", ймовірно, розмістилися у військовому таборі в Целі, що в центральній Білорусі. Кадри показують, що з середини липня цього року сотні транспортних засобів прибули на раніше майже порожній заклад.

Окремі звіти свідчать про те, що більшість транспортних засобів – це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин.

Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою "Вагнера", яку використовує в Україні. Існує реальна ймовірність того, що він був змушений повернути їх російським військовим. Здатність "Вагнера" захищати важку техніку та засоби, такі як повітряний транспорт, стане ключовим фактором її майбутньої бойової ефективності,

– наголосили експерти.

Що "Вагнер" може влаштувати в Білорусі

Нещодавно білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що поява "Вагнеру" може забрати у режиму Лукашенка монополію на насильство в Білорусі.

Латушко вважає, що критичність до "Вагнера" в білоруському суспільстві є досить високою. Інакше б білоруській пропаганді не потрібно було переконувати своїх громадян у тому, що присутність російських найманців на їхній території є подарунком долі.