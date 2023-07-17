Заїхала вже третя колона: де та навіщо вагнерівці зосереджуються в Білорусі

До Білорусі прибула третя колона найманців ПВК "Вагнера". Вона містить щонайменше 20 різних машин.

Це 24 Каналу прокоментував заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Повідомлення про чергову колону вагнерівців з'явилось у "Беларускі Гаюн".

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"Ми бачимо, що дві колони зайшли. Спочатку 60 автомобілів, сьогодні вже подають плюс 20. Як і припускалось, вони розмістились у таборі в Осиповицькому районі", – зазначив Латушко.

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Вагнерівців розміщують у межах регіонального угруповання військ так названої союзної держави Росії та Білорусі. Схоже, вони знайшли правову формулу, як обґрунтувати прихід найманців Євгенія Пригожина на територію Білорусі.

Статус вагнерівців залишається під питанням

Як відомо, очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин відмовився підписати контракт з міноборони Росії. Оскільки російське законодавство виключає існування будь-яких приватних військових компаній, його найманці юридично не існують.

Якщо вони належать цьому регіональному угрупованню військ, то невідомо, кого вони насправді представляють.

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Після короткочасного заколоту Євгенія Пригожина його найманцям запропонували підписати контракт з міноборони Росії або переміститись у Білорусь.

Зранку 15 липня в Білорусі помітили велику колону вагнерівців з номерами квазіреспублік у Луганській та Донецькій областях. Вони прямували до наметового табору в селі Цель.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що в Білорусі можуть розмістити до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнера". Однак ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою.

Під час "перевороту" 24 червня вагнерівці встановили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Ба більше, вони пошкодили дороги, 19 будинків і мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.