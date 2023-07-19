Понад 100 машин: у Білорусі помітили вже шосту колону ПВК "Вагнера"

У Білорусі помітили вже шосту колону ПВК "Вагнера". Там налічується до 120 автівок.

Чергова колона вагнерівців прямувала трасою Р43 від Рогачова в напрямку Бобруйска. Це вже третя за день колона найманців.

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У Білорусі помітили вже шосту колону ПВК "Вагнера"

Як розповіли моніторингові групи, шоста колона рухалась трасою Р43. У ній є різні пікапи і тентовані "Урали" з причепами.

Було зафіксовано, що колона під’їжджала до об'їзної Бобруйска, а потім пішла на Осиповичі в напрямку табору вагнерівців.



У Білорусі помітили шосту колону ПВК "Вагнера" / Карта

Відомо, що ця колона рухалась у супроводі ДАІ Білорусі. За уточненими даними, шоста колона ПВК "Вагнера", що прибула до Білорусі, налічує близько 100 – 120 машин.

Наразі колона вже на трасі М5 і проїхала Осиповичі. Вона розтягнулася на 5 – 10 кілометрів, і розбита, умовно, на 2 великі частини.

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