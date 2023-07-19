Понад 100 машин: у Білорусі помітили вже шосту колону ПВК "Вагнера"
Джерело:"Беларускі Гаюн"
У Білорусі помітили вже шосту колону ПВК "Вагнера". Там налічується до 120 автівок.
Чергова колона вагнерівців прямувала трасою Р43 від Рогачова в напрямку Бобруйска. Це вже третя за день колона найманців.
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У Білорусі помітили вже шосту колону ПВК "Вагнера"
Як розповіли моніторингові групи, шоста колона рухалась трасою Р43. У ній є різні пікапи і тентовані "Урали" з причепами.
Було зафіксовано, що колона під’їжджала до об'їзної Бобруйска, а потім пішла на Осиповичі в напрямку табору вагнерівців.
У Білорусі помітили шосту колону ПВК "Вагнера" / Карта
Відомо, що ця колона рухалась у супроводі ДАІ Білорусі. За уточненими даними, шоста колона ПВК "Вагнера", що прибула до Білорусі, налічує близько 100 – 120 машин.
Наразі колона вже на трасі М5 і проїхала Осиповичі. Вона розтягнулася на 5 – 10 кілометрів, і розбита, умовно, на 2 великі частини.
Яка ситуація з вагнерівцями: останні новини
- 15 липня в Білорусі помітили велику колону вагнерівців з номерами квазіреспублік у Луганській та Донецькій областях. Вони прямували до наметового табору в селі Цель.
- Днями у Білорусь прибула п'ята колона з найманцями ПВК "Вагнера". У ній було від 90 до 100 одиниць техніки.
- Відомо, що до Білорусі прибули від 500 до 700 бійців ПВК "Вагнера". Це значна кількість людей з бойовим досвідом, тож ГУР пильно стежить за ситуацією.
- За словами Андрія Юсова, частина вагнерівців, які прибули до Білорусі, будуть інструкторами для білоруських та російських військових. Інша частина буде залучена до того, щоб "нервувати" Польщу та інші країни-члени ЄС та НАТО.
- Зазначимо, що наразі ПВК "Вагнера" не становлять безпосередньої загрози для України. Як мінімум тому, що вони заходять до Білорусі роззброєними.
- Зараз вагнерівців розміщують у межах регіонального угруповання військ так названої союзної держави Росії та Білорусі. Схоже, вони знайшли правову формулу, як обґрунтувати прихід найманців Євгенія Пригожина на територію Білорусі.