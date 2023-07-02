Лукашенко боїться цього сценарію: які проблеми створив собі, прихистивши Пригожина

Євгеній Пригожин зі своїми найманцями може піти в похід не на Москву, а на Мінськ. Адже база вагнерівців в Могильовської області розташована всього за 87 кілометрів від столиці Білорусі. У містечку ПВК "Вагнера" близько 300 наметів, тож там можна розмістити 8 – 9 тисяч бійців.

Про це 24 Каналу заявив голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. Він зауважив, що така відстань – це взагалі нічого.

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"І ніяка білоруська армія не зможе цьому протистояти. Лукашенко, звісно, боїться цього сценарію", – зауважив Латушко.

Також є інформація про те, що Мар'їногорській бригаді сил спецоперації Білорусі він дав наказ охороняти цю територію. Найближчим часом буде відомо, чи буде переміщення вагнерівців, чи ні. Наприклад, може бути створений транспортно-логістичний хаб.

"Лукашенко – дуже жадібна людина. Йому треба на всьому заробити. Він використовуватиме "Вагнер" для того, щоби робити бізнес в Африці. І є вже певні напрацювання", – сказав голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі.

Що може бути з вагнерівцями в Білорусі

У самопроголошеного президента Білорусі є "права рука" – Віктор Шейман. Він, на прохання білоруського диктатора, у червні 2020 році створив аналогічну ПВК "Гард Сервіс". Тож можна припустити, що ПВК "Вагнера" об'єднається разом з нею в одну приватну військову компанію.

Ба більше, вагнерівців можуть направити в охоронних та військових цілях до Африки. Окрім того, мовиться про бізнес в африканських країнах з інвестиційною підтримкою від сина Лукашенка – Віктора. Адже він від імені білоруського диктатора контролює всіх олігархів і мільярди, які накрала родина самопроголошеного президента Білорусі у білоруського народу.

Також у Білорусі може розвиватися напрямок навчання сил спецоперацій. Мовляв, ПВК "Вагнера" будуть навчати білоруських офіцерів.

І сам факт присутності тієї бази у більшій кількості для створення загрози країнам НАТО, Україні. Я думаю, усі ці три елементи – Африка, навчання, плюс присутність цього угруповання, – щоби розв'язати цілий комплекс завдань,

– переконаний Павло Латушко.

Секретний наказ

Утім, Алєксандр Лукашенко має надавати громадянство вагнерівцям. Адже, наприклад, якщо говорити про білоруську ПВК, яку створили у 2020 році, то там, згідно з наказом, треба мати громадянство Білорусі. А вагнерівці – громадяни Росії.

Тому є інформація, що білоруський диктатор вже пообіцяв громадянство Євгенію Пригожину і, як мінімум, командирам ПВК "Вагнера". Однак, накази щодо цього, найімовірніше, засекретять. У будь-якому випадку самопроголошений президент Білорусі має підписати певний декрет, щоби легалізувати статус найманців на території своєї країни.

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"Свій"

Алєксандр Лукашенко намагається довести російській еліті та суспільству, що він "свій". Мовляв, в країні-агресорці мають його так сприймати. Адже, коли є розуміння того, що білоруський диктатор "не свій", тому треба думати про заміну на узурпованій ним посаді. Тим часом у Кремля вже є фігури, які могли б стати саме його ставлениками.

Самопроголошений президент Білорусі вже почав говорити у своїй риториці більше, ніж російський диктатор чи російська пропаганда. Так Лукашенко наголошує, що війна Росії проти України – це "наша війна". А в день "заколоту" Пригожина оприлюднили заяву ради безпеки, якою керує білоруський диктатор. Мовляв, "Білорусь всіляко підтримує так звану "спєцоперацію". Тобто, так самопроголошений президент Білорусі намагається довести, що він для Росії "найкращий" в країні. Утім, якщо він починає давати слабинку і якщо не виконуються якісь завдання, які ставить Кремль, для цього може знадобитися Євгеній Пригожин.

"Пригожин може просто "продати" свої виправдання перед Путіним для того, аби пом'якшити свою провину за те, що зробив, розв'язавши проблему Лукашенка", – припустив Павло Латушко.

Тобто, Лукашенко створив собі проблеми з Путіним, із посадою та в білоруському суспільстві. Тактично вийшов "переможцем". Мовляв, як "супергерой, який зупинив путч в Росії". Але при цьому стратегічно заклав "бомби" з усіх боків.

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