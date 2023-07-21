Вагнерівці у Білорусі та зерновий коридор: Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський 21 липня провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача. На порядку денному були вагнерівці у Білорусі та зерновий коридор.

Зеленський заявив, що українське керівництво тримає під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Щодо вагнерівців у Білорусі глава держави заслухав доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ.

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Зеленський доручив забезпечити роботу зернового коридору

Під час Ставки обговорювалися системна робота із захисту українських портів та інфраструктури зернової ініціативи.

Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віцепрем'єра Кубракова,

– зазначив Зеленський.

Президент доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, командувачу ВМС Олексію Неїжпапі та міністру Олександру Кубракову підготувати комплекс дій для продовження роботи зернового коридору.

Також аналогічні дипломатичні кроки має напрацювати МЗС.

Залужний і Сирський доповіли про задуми противника

Щодо ситуації на фронті, то Зеленський заслухав доповіді Залужного, командувачів Олександра Сирського й Олександра Тарнавського.

"Глибока аналітична доповідь усіх наших розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також – постачання, логістика, виробництво. Міністр Резніков, командувач Гуляк, міністр Камишін", – зазначив президент.

Зеленський заслухав звіт про роботу ТЦК

Президент повідомив, що триває комплексна перевірка роботи ТЦК.

Глава держави розповів, що учасники Ставки заслухали проміжний звіт. Він додав, що результатів інспекції очікують до кінця липня.

У ГУР назвали головні завдання вагнерівців у Білорусі