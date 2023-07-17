ПВК "Вагнера" прибула в табір у Білорусі: з'явилися супутникові знімки

Вагнерівці вже прибули в білоруський табір, що в селі Цель біля Осиповичів. Розміщення ПВК "Вагнер" з супутника знімали протягом 14 – 16 липня.

Проте журналісти повідомили, що перший вантажний автомобіль з'явився ще 13 липня. Це свідчить про активність ворогів у таборі.

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Що відомо про розміщення вагнерівців

Вже 15 липня на зображеннях від компанії BlackSky помітно прибуття нових вантажівок та інших транспортних засобів.

Додатковий транспорт прибув вже 16 липня. На фото від 16 липня вже помітно:

щонайменше п'ять вантажівок;

автобуси;

контейнери;

пікапи та УАЗи, які розмістили біля наметів.

У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" зазначили, що і фури, і автобуси були у великій колоні ПВК "Вагнера", яка в'їхала до Білорусі близько 3:00 ночі 15 липня і рухалася трасами Р43 і М5 у напрямку Осиповичів. Тобто супутникові знімки підтверджують, що кінцевим пунктом був табір у селі Цель.

Супутникові знімки за 14 – 16 липня з табору вагнерівців

До Білорусі прибула ще одна колона вагнерівців

Орієнтовно о 11:09 моніторингова група повідомила, що 17 липня ще одна колона вагнерівців прибула в Білорусь.

У напрямку Осиповичів та табору в селі Цель трасою М5 від Бобруйська прямо зараз (станом на 11:09 17 липня – 24 Канал) рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнера,

– повідомив "Беларускі Гаюн".

У складі колони вагнерівців є щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури. Всі вони були зі встановленими прапорами Росії та із символікою ПВК "Вагнера".

Відомо, що це щонайменше 3-я колона з вагнерівців, які прибули в Білорусь з 11 липня.

У Держприкордонслужбі пояснили яка ситуація на північному кордоні України

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив 16 липня, що наразі угруповання вагнерівців не становить загрози для України.

Та кількість (вагнерівців у Білорусі – 24 Канал) не становить такої загрози для України, щоб створити ударне угрупування. Проте, звісно ж, Білорусь їх може залучати й до більш серйозних речей, до прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною чи іншими країнами,

– підкреслив речник ДПСУ.

За словами Демченка, українська розвідка та військові відстежують ситуацію на білоруському кордоні.