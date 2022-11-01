"Вагнерівці" розстріляли понад 50 завербованих на війну в'язнів, – активістка

Найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" розстріляли понад 50 ув'язнених, яких направили на війну в Україні.

Кричущі випадки: вбивають дезертирів та утікачів

Про це розповіла правозахисниця Ольга Романова. За її словами, завербованих зеків розстрілюють і за дезертирство, і при спробі втекти з фронту, вбивають навіть тяжко поранених, а з деякими просто зводять рахунки – війна все спише.

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Відомі випадки, коли добивають тяжко поранених, убивства нерідко трапляються через особисту помсту. Ув'язненим дали в руки зброю, не в усіх одне з одним рівні стосунки,

— зазначила правозахисниця.

Зеки-добровольці на Донбасі гинуть практично поголовно: із двох перших партій, які прибули на фронт у середині літа, живими залишилися лише по одній людині з кожної – і то продовжують воювати.

Пригожин вербує зеків: головне

Росія у війні проти України активно використовує найманців, зокрема з ПВК "Вагнера". Її творець Євген Пригожин активно вербує до лав своєї приватної армії "зеків".

Зауважимо, що Пригожин підтвердив, що володіє ПВК "Вагнера", ба більше, його єдиний син буцімто теж там служить.

Серед багатьох вагнерівців, яких завербували для війни в Україні, є чимало вбивць, яких раніше засудили до 15 – 20 років в'язниці.

У мережі активно поширювали відео зустрічі Пригожина із колишніми в'язнями, які уже брали участь у бойових діях в Україні, втратили кінцівки та отримали помилування. Однак, за словами "кухаря Путіна", відсутність рук та ніг не заважає окупантам хотіти повернутися на війну.

У відео він наголошує, що з ПВК можна виїхати лише на пенсію за старістю, або в цинковій труні. Більше про це – Пригожин вербує зеків на війну: дивитись відео

! Загалом із кінця червня "Вагнер" завербував близько 25 000 зеків.