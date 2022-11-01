"Вагнерівці" розстріляли понад 50 завербованих на війну в'язнів, – активістка
Джерело:Ходорковський LIVE
Найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" розстріляли понад 50 ув'язнених, яких направили на війну в Україні.
Кричущі випадки: вбивають дезертирів та утікачів
Про це розповіла правозахисниця Ольга Романова. За її словами, завербованих зеків розстрілюють і за дезертирство, і при спробі втекти з фронту, вбивають навіть тяжко поранених, а з деякими просто зводять рахунки – війна все спише.
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Відомі випадки, коли добивають тяжко поранених, убивства нерідко трапляються через особисту помсту. Ув'язненим дали в руки зброю, не в усіх одне з одним рівні стосунки,
— зазначила правозахисниця.
Зеки-добровольці на Донбасі гинуть практично поголовно: із двох перших партій, які прибули на фронт у середині літа, живими залишилися лише по одній людині з кожної – і то продовжують воювати.Зверніть увагу! Загалом із кінця червня "Вагнер" завербував близько 25 000 зеків.
Пригожин вербує зеків: головне
- Росія у війні проти України активно використовує найманців, зокрема з ПВК "Вагнера". Її творець Євген Пригожин активно вербує до лав своєї приватної армії "зеків".
- Зауважимо, що Пригожин підтвердив, що володіє ПВК "Вагнера", ба більше, його єдиний син буцімто теж там служить.
- Серед багатьох вагнерівців, яких завербували для війни в Україні, є чимало вбивць, яких раніше засудили до 15 – 20 років в'язниці.
- У мережі активно поширювали відео зустрічі Пригожина із колишніми в'язнями, які уже брали участь у бойових діях в Україні, втратили кінцівки та отримали помилування. Однак, за словами "кухаря Путіна", відсутність рук та ніг не заважає окупантам хотіти повернутися на війну.
- У відео він наголошує, що з ПВК можна виїхати лише на пенсію за старістю, або в цинковій труні.
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