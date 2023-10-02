Це не другий "Вагнер", – Євлаш про повернення найманців на фронт

Найманці знищеної ПВК "Вагнера" почали з'являтися в Україні. Вони потрапляють сюди з розформованих таборів у Білорусі.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він наголосив, що "Вагнер" – знищений.

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Це не "Вагнер" 2.0

Євлаш зазначив, що вчора дуже сильно поширювали інформацію щодо того, що вагнерівці присутні на фронті. Мовляв, от все, знову нова сила, Вагнер 2.0.

Ні, це, звісно, не так. Вагнер був повністю розбитий і знищений, і ватажок його також був знищений їхнім же злочинним керівництвом. Вагнер, ці підрозділи, які нібито перекинуті – це одиничні випадки, які зустрічаються у нас на східному угрупованні військ на різних посадах. Тобто вони йдуть переважно на інструкторські посади або на якісь командні посади, – зауважив речник.

За його словами, найманці потрапляють на фронт з розформованих таборів, які перебували раніше на території Білорусі. У тому угрупованні було десь 8 тисяч осіб.

"Їх розформували, половина з тих бандитів відправилися до Африки, решта половина розбрелася, куди очі бачать. Хтось поїхав додому, хтось приїхав назад чинити свої воєнні злочини та вмирати тут на українській землі, що ми неодмінно доведемо до кінця", – зауважив Євлаш.

Він додав, що вони не сформовані в якийсь батальйон, підрозділ чи бригаду. Тобто це більше інформаційно-психологічна акція.

"Тобто ми знаємо ці легенди про "Ахмат", які кадирівці ці страшні. От зараз типу нова Баба-Яга з'явилася, з'явилися ці вагнерівці, але реально це не більше, ніж інформаційна акція, аби відвернути увагу від втрат населених пунктів, Андріївка та Кліщіївка, які вони втратили", – пояснив речник.

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Окупанти бунтують

Євлаш розповів, що фіксують залякування підрозділів окупантів, що починають бунтувати. У Росії вже майже відбулася річниця із загальної мобілізації. Тоді їм обіцяли, що будуть короткострокові контракти, відпустки, виплати та інші різні преференції.

Проте нічого цього не відбулося. Всі, хто зараз перебуває тут, вони вже понад рік бачать, що в них немає успіхів, на тлі того їх не відпускають, забирають у них телефони, до них скотське ставлення абсолютно, до їх військовослужбовців,

– зауважив речник.

За його словами, командири за відмову копати окопи просто забивають палками або взагалі був випадок, про який розповідав полонений – командир якогось із підрозділів застрілив просто в нього на очах людину 40 років, яка просто фізично вже не могла копати.

"Їм ставлять, наприклад, завдання, що ви за годину маєте викопати там три метри окопу на свій зріст. І в тому числі інформація про ці підрозділи також слугує такою страшилкою і для тих військових військовослужбовців, які планують скласти зброю, там зняти свої бронежилети, відмовитись від виконання завдань", – зазначив Євлаш.

Він додав, що раніше навіть окупанти самі повідомляли про те, що багато тих, хто їде у відпустки, не повертаються – дезертують, аби втекти. Адже навіть половини з того, що обіцяла російська пропаганда, немає.