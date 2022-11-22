Судимому за вбивство 2 жінок вагнерівцю вручили "орден мужності", – ЗМІ

Ув'язнененого за вбивство двох жінок Костянтина Кисельова завербували у приватну військову компанію Вагнера. Злочинець отримав "орден мужності" в Росії.

За інформацією російських ЗМІ, Кисельов записався до ПВК "Вагнер" у вересні 2022 року, коли до колонії приїжджав засновник компанії Євген Пригожин. Згодом на війні ув'язнений став командиром групи, повідомляє 24 канал.

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За які "заслуги" вагнерівцю вручили орден

Дружина Кисельова розповіла його співкамерникам, що її чоловік отримав орден та посаду командира за те, що він єдиний із підрозділу вижив під час артилерійського обстрілу. За словами жінки, орден особисто вручав Пригожин.

Також дружина Кисельова відправила його співкамерникам відео, ймовірно, записане чоловіком на війні.

На відео Кисельов у камуфляжі розповідає, що живе в окопах і перебуває на "передку". Крім того, найманець вчить дружину фінансової грамотності. Зокрема, просить, аби дружина нікому не позичала гроші, які він отримує на війні. Каже, щоб вона відкладала заощадження на квартиру в Краснодарі.

Судимість Кисельова

У вересні 2017 року Кисельова було засуджено за вбивство та "заподіяння смерті через необережність". У листопаді 2016 року він п'яним прийшов у гості до знайомої, на прізвище Соколова, і накинувся на її подругу за те, що йому відразу не відчинили двері.

Коли Соколова спробувала заступитися за приятельку, Кисельов завдав їй безліч ударів дерев'яною палицею по голові, потім взяв ніж і завдав не менше 29 ран в область голови, грудей та інших частин тіла. Від отриманих травм жінка померла. Потім Кисельов "ненавмисно задушив свідка".

Його засудили до дев'яти з половиною років колонії суворого режиму.

Кого у ПВК "Вагнера" вербують на війну в Україну

У Бєлгороді працівників підприємств вербують у ПВК "Вагнер", медиків беруть на облік. Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призивного віку залучатимуть до військових зборів на базі ПВК "Вагнер".

У ПВК "Вагнера" вербують на війну лікарів, обіцяючи захмарну зарплату. Відтак, вагнерівці обіцяють майже в 5 разів більшу зарплату, аніж в середньому отримують лікарі в Росії.

В Росії рекордно скоротилась кількість ув'язнених у чоловічих колоніях. 23 тисячі людей зникло на тлі вербування в'язнів до підрозділів так званої "Приватної військової компанії Вагнер/Лига".

Пригожин продовжує шукати зеків, якими можна буде поповнити ряди свого псевдовійська. Йому зараз вкрай важлива не якість, а кількість. А все тому, що чергова масовка необхідна для побудови так званої "лінії Вагнера". Тих самих бетонних пірамідок, які мали б не допустити просування ЗСУ.

Насправді у самому ПВК "Вагнера" теж не солодко. Обіцяної волі вони не бачать. А якщо відмовляються воювати, чи просто виконувати накази – їх вбивають. Так, вагнерівці розстріляли уже понад 50 завербованих на війну в'язнів.

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