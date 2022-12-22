Намагаються чомусь навчити та залякують смертною карою, – ЗСУ про вагнерівців на Сході

Приватна військова компанія "Вагнера" вербує ув'язнених та використовує їх як гарматне м'ясо. Залишки старих вагнерівців, справжніх спецпризначенців, перебувають на командних пунктах.

Про це для 24 каналу розповів речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

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"Вагнерівці зі старого складу бачать групи завербованих і дають їхнім командирам вказівки, щоб вони йшли на штурм, корегують їх. Проте немає жодного жалю чи кращого ставлення до особового складу. Одна група пройшла, інша йде й все тримається на гіпернасильстві. Тобто є залякування, у першу чергу, смертною карою", – сказав речник.

Має ефект

За словами Череватого, вагнерівці за будь-яку провину карають дуже жорстко. Як правило, смертю. Тому відступити від виконання завдань неможливо.

Це має певний короткотривалий ефект, але як системний підрозділ для стратегічних операцій абсолютно не підходить, – розповів Череватий.

Мобілізовані отримують підготовку

Череватий сказав, що коли говорити про системність, то після того, як відбулася низка програшів у військових операції у Київській області, на Харківщині, Херсонщині, втрат зазнали найкращі російські підрозділи. Зараз втрати наближаються до майже 100 тисяч. Кількість поранених невідома.

"Основна проблема росіян – особовий склад і вони намагаються якось його заповнити. У ПВК "Вагнера" – ув'язненими, у всіх інших – мобілізованими. Єдине, якщо у вересні резервісти потрапляли на фронт одразу з військкомату, то зараз вони отримують мінімальну підготовку", – зазначив речник.

Він додав, що у мобілізованих є елементи військового злагодження, освоєння стрілецької зброї. Проте, як сказав Череватий, не можна сказати, що це якісний мобілізаційний потенціал.

"Мобілізованих багато і їх постійно гонять в атаку", – додав прессекретар.

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