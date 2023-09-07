ПВК "Вагнера" заявила про зупинку вербування найманців

ПВК "Вагнера" заявила про зупинку вербування військових. Зокрема, дані про це написала адміністраторка у чаті.

Вона заявила, що це відбувається нібито "у зв'язку з останніми подіями". Деталі вона не уточнила, проте нещодавно у Росії заявили про загибель керівництва бойовиків – Пригожина, Уткіна.

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Що заявили у групі вагнерівців

У відкритому чаті "Вагнера в Білорусі" з'явилося повідомлення адміністратора: "Шановні" співробітники компанії, родичі бійців та учасники чату! У зв'язку з останніми подіями, набір до компанії тимчасово припинено. Для запису в резерв звертатися до кол-центру,

– пояснило видання.

Далі там написали номер та електронну пошту. Один з російських кореспондентів заявляв, що намагався зателефонувати за номером, проте лінія була перевантажена.

Російські ЗМІ заявили, що повідомлення з'явилось в чаті на понад 13 тисяч учасників. Видання "Медіазона" заявило з посиланням на свого співрозмовника, мовляв, вагнерівцям немає звідки платити гроші. Зупинку вербування вагнерівців журналістам підтвердило джерело, близьке до ПВК "Вагнера".



Вагнерівців нібито наразі не вербують на війну / Скриншот з чатів ПВК "Вагнера"

Проте, згідно з повідомленнями у чаті, росЗМІ пишуть, що ПВК "Вагнера" продовжує відправляти бойовиків у Африку.

Кремль хоче створити "державний Вагнер"

Російське міноборони заявило про бажання створити так званих "державних вагнерівців". Зокрема, у Шойгу пропонують прибрати з положення про військовий облік пункт, який звільняв осіб, що відбувають покарання у місцях позбавлення волі, від постановки на військовий облік.

Тобто Росія хоче мати можливість мобілізовувати навіть зеків. Їх ставитимуть на "особливий військовий облік", перебуваючи на якому їм не треба буде ходити у військкомат.

Списки будуть у самих тюрмах. Звіряти їх з базою військкоматів хочуть не рідше ніж один раз на рік. Детальніше про це читайте за посиланням.