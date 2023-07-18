Відправляють на смерть: вагнерівців, які підписали контракт з міноборони, вважають зрадниками

Після заколоту Євгенія Пригожина частина вагнерівців все ж вирішила підписати контракт з російським міноборони. Проте там такому "поповненню" не раді.

Відповідну інформацію поширюють у російських телеграм-каналах. Найманці Пригожина у мережі бідкаються, що їх кидають на найгарячіші ділянки фронту без підтримки, повідомляє 24 Канал.

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Вагнерівців вважають зрадниками

Після одноденної "громадянської війни" у Росії частина вагнерівців погодилася на пропозицію Владіміра Путіна й підписала контракт з російським міноборони. Хоча офіційно у Кремлі не заявляють, яка кількість найманців пішла від Пригожина, проте так звані "воєнкори" заявляють, що таких близько 10 осіб.

Попри "бажання" вагнерівців порвати з минулим і підписані контракти з російським міноборони, найманців Пригожина вважають зрадниками. У мережі повідомляють, що це відбивається на їхній службі.

До прикладу, колишніх найманців кидають на найнебезпечніші напрямки фронту. Вагнерівці бідкаються, що лишаються ще й без підтримки артилерії та авіації.

Як повідомляють відразу кілька джерел, в одному з боїв під Бахмутом загинуло відразу 8 колишніх вагнерівців,

– мовиться у повідомленнях російських каналів.



Вагнерівців кидають на смерть / Скриншот із соцмереж

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