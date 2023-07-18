Відправляють на смерть: вагнерівців, які підписали контракт з міноборони, вважають зрадниками
Після заколоту Євгенія Пригожина частина вагнерівців все ж вирішила підписати контракт з російським міноборони. Проте там такому "поповненню" не раді.
Відповідну інформацію поширюють у російських телеграм-каналах. Найманці Пригожина у мережі бідкаються, що їх кидають на найгарячіші ділянки фронту без підтримки, повідомляє 24 Канал.
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Вагнерівців вважають зрадниками
Після одноденної "громадянської війни" у Росії частина вагнерівців погодилася на пропозицію Владіміра Путіна й підписала контракт з російським міноборони. Хоча офіційно у Кремлі не заявляють, яка кількість найманців пішла від Пригожина, проте так звані "воєнкори" заявляють, що таких близько 10 осіб.
Попри "бажання" вагнерівців порвати з минулим і підписані контракти з російським міноборони, найманців Пригожина вважають зрадниками. У мережі повідомляють, що це відбивається на їхній службі.
До прикладу, колишніх найманців кидають на найнебезпечніші напрямки фронту. Вагнерівці бідкаються, що лишаються ще й без підтримки артилерії та авіації.
Як повідомляють відразу кілька джерел, в одному з боїв під Бахмутом загинуло відразу 8 колишніх вагнерівців,
– мовиться у повідомленнях російських каналів.
Вагнерівців кидають на смерть / Скриншот із соцмереж
Білорусь – новий табір вагнерівців
- Після невдалого заколоту Пригожина вагнерівці поїхали у Білорусь. Це сталося після нібито домовленостей між Пригожиним, Лукашенко і Путіним.
- Станом на 17 липня у розвідці заявляли, що на території Білорусі можуть бути від 500 до 700 вагнерівців. Частина найманців ПВК "Вагнера" будуть інструкторами для білоруських та російських військових. Інша частина, на думку розвідки, буде залучена до того, щоб "нервувати" Польщу та інші країни-члени ЄС та НАТО.
- У Білорусь також прибула колона військової техніки вагнерівців. За попередніми даними, у колоні було близько 100 одиниць військової техніки. Їх можуть використати для провокацій на білорусько-українському кордоні.