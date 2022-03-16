Вагома причина посилювати санкції, – Зеленський відреагував на вбивство журналістів

Від російського артилерійського удару загинули ще двоє журналістів. Українка Олесандра Кувшинова та оператор американського Fow News П'єр Закржевський.

Ще один представник ЗМІ важко поранений, атака сталася у Київській області. Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час звернення 16 березня.

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Це ще одна вагома причина посилювати західні санкції проти Росії. Посилювати, поки російська держава не припинить цю війну,

– наголосив президент України.

Нагадаємо, що проти країни-агресора запровадили вже понад 6 тисяч потужних обмежень. Увечері 15 березня Велика Британія оновила санкційний список і внесла туди близько 350 фізичних і юридичних осіб.

Володимир Зеленський записав звернення: дивіться відео