ВАКС оголосив депутата-хабарника Трубіцина в міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук депутата Київради від "Слуги Народу" Владислава Трубіцина. У травні 2023 року він покинув територію України.

За результатами слідства, 13 травня Трубіцин виїхав з України через пункт перетину "Рава-Руська" за закордонним паспортом. Як відомо, за межі України його випустили завдяки листу від ГУР на прохання ССО.

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Нардеп тричі не з'явився у залі суду

Додають, що депутат 21 січня вже виїжджав з України на підставі листа від ГУР, але повернувся на початку лютого. Однак цього разу Трубіцин вирішив залишитись за межами держави.

Як зазначають, депутат три рази не з'являвся на судові засідання у ВАКС, хоча його попереджали про них належним чином.

Трубіцин жодним чином не інформував суд про причини своєї неявки. Хоча таку можливість він мав, адже 17 травня надіслав лист до Київради і просив перенести засідання робочої групи у зв'язку з нібито погіршенням стану здоров'я,

– йдеться у повідомленні.

Натомість його інтереси на засіданні представляла адвокатка з регіональному Центру безоплатної правової допомоги. Вона попросила відкласти засідання і дати їй додатковий час на ознайомлення зі справою.

Суд задовольнив прохання частково, відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу. Його розглянуть наступного засідання – 12 червня. Окрім цього, прокурор САП проситиме стягнути із Трубіцина заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень.

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