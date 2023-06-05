ВАКС оголосив депутата-хабарника Трубіцина в міжнародний розшук
Джерело:"Центр протидії корупції"
Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук депутата Київради від "Слуги Народу" Владислава Трубіцина. У травні 2023 року він покинув територію України.
За результатами слідства, 13 травня Трубіцин виїхав з України через пункт перетину "Рава-Руська" за закордонним паспортом. Як відомо, за межі України його випустили завдяки листу від ГУР на прохання ССО.
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Нардеп тричі не з'явився у залі суду
Додають, що депутат 21 січня вже виїжджав з України на підставі листа від ГУР, але повернувся на початку лютого. Однак цього разу Трубіцин вирішив залишитись за межами держави.
Як зазначають, депутат три рази не з'являвся на судові засідання у ВАКС, хоча його попереджали про них належним чином.
Трубіцин жодним чином не інформував суд про причини своєї неявки. Хоча таку можливість він мав, адже 17 травня надіслав лист до Київради і просив перенести засідання робочої групи у зв'язку з нібито погіршенням стану здоров'я,
– йдеться у повідомленні.
Натомість його інтереси на засіданні представляла адвокатка з регіональному Центру безоплатної правової допомоги. Вона попросила відкласти засідання і дати їй додатковий час на ознайомлення зі справою.
Суд задовольнив прохання частково, відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу. Його розглянуть наступного засідання – 12 червня. Окрім цього, прокурор САП проситиме стягнути із Трубіцина заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень.
Що відомо про скандал з нардепом
- 17 травня 2023 року депутат Владислав Трубіцин не прийшов на судове засідання у справі про хабарництво. Його та п'ятьох спільників звинувачують в хабарі в 1,26 мільйона гривень.
- За даними слідства, вони організували корупційну схему. Ймовірно, за гроші надавали дозволи на розміщення мобільних точок торгівлі в семи районах Києва.
- Раніше Трубіцин сидів у СІЗО. Проте вийшов в лютому 2022 року під заставу в 14,886 мільйона гривень.
- Вже наприкінці травня 2023 року журналісти встановили, що Трубіцин виїхав за кордон 13 травня завдяки листу від Буданова. Він перетнув кордон через пункт пропуску "Рава-Руська". Їхав на власному авто – Mercedes S 600.