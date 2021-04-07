ВАКС повторно закрив справу Насалика про недостовірне декларування

Антикорупційний суд вкотре скасував кримінальне провадження у справі ексміністра вугільної промисловості Ігоря Насалика. Мовиться про звинувачення у недостовірному декларуванні.

Деталі рішення суду

Відповідне рішення колегія ВАКС схвалила ще 1 квітня. Оприлюднили його лише 7 квітня.

Раніше ВАКС скасував закриття справи ексміністра енергетики Насалика

Клопотання про закриття справи подав прокурор. Він заявив, що розгляд провадження не можна продовжувати, оскільки 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Сторона захисту та сам обвинувачений заперечували проти задоволення такого клопотання прокурора. Вони казали, що визнання статті "неконституційною" має своїм правовим наслідком ухвалення судом виправдувального вироку. Тому захист наполягав на подальшому розгляді справи.

Сторона захисту зазначали, що тривале кримінальне переслідування, через широке висвітлення у ЗМІ, завдало шкоди репутації обвинуваченого, а закриття кримінального провадження ухвалою ВАКС жодним чином не сприяло її відновленню,

– мовиться у повідомленні.

Після того, як суд закрив справу кримінального провадження, Насалик подав скаргу до Апеляційної палати ВАКС.

У ВАКС заявили, що дослідивши надані матеріали та заслухавши учасників судового процесу, суд "вважає безумовно необхідним закрити провадження щодо обвинувачення вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення".

Що відомо про справу Насалика