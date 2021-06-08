Антикорупційний суд зменшив суми застав у справі про "рекордний хабар Злочевського"

8 червня 2021 , 18:02
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Джерело:

Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для двох фігурантів справи про хабар у 6 мільйонів гривень. Мовиться про колишнього першого заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та ексдиректора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.

Раніше їх взяли під варту з альтернативами застави. 8 червня ВАКС вирішив змінити суму застав.

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Як повідомили у Центрі протидії корупції, таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Маслова, Строгого та Федорак. Так, ВАКС змінити суму застави:

  • Миколі Ільяшенку з 36 мільйонів гривень до 33 мільйонів гривень;
  • Андрію Кічі з 34 мільйонів гривень до 31 мільйонів гривень.

Прокурор підтримав своє клопотання та просив суд про продовження строку дії обов'язків обвинувачених.

Своєю чергою, захист просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора і подав своє клопотання щодо зміни запобіжки. Адвокат мотивував це тим, що обов'язки фігурантами належно виконуються, для застави бралися кредити які потрібно віддавати,
– повідомили у ЦПК.

Про який рекордний хабар мовиться

  • 12 червня стало відомо, що люди Злочевського за 6 мільйонів доларів намагалися підкупити керівника САП Назара Холодницького та керівника головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського.
  • За ці гроші Холодницький і Калужинський мали закрити кримінальне провадження про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський є підозрюваним.
Зверніть увагу! За даними видання  BuzzFeed, Злочевський, олігарх Курченко та брат ексглави Адміністрації президента Клюєв вивели з України мільйони доларів в останні пів року режиму Януковича. Посланці ексміністра хотіли, щоб цю справу закрили до дня народження Злочевського (14 червня), аби він міг без перешкод повернутися в Україну.
Автор: Альона Захарова