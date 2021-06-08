Антикорупційний суд зменшив суми застав у справі про "рекордний хабар Злочевського"

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для двох фігурантів справи про хабар у 6 мільйонів гривень. Мовиться про колишнього першого заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та ексдиректора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.

Раніше їх взяли під варту з альтернативами застави. 8 червня ВАКС вирішив змінити суму застав.

Важливо Рекордний хабар НАБУ і САП: обвинувачена Мазурова пішла на угоду

Як повідомили у Центрі протидії корупції, таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Маслова, Строгого та Федорак. Так, ВАКС змінити суму застави:

Миколі Ільяшенку з 36 мільйонів гривень до 33 мільйонів гривень;

з 36 мільйонів гривень до 33 мільйонів гривень; Андрію Кічі з 34 мільйонів гривень до 31 мільйонів гривень.

Прокурор підтримав своє клопотання та просив суд про продовження строку дії обов'язків обвинувачених.

Своєю чергою, захист просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора і подав своє клопотання щодо зміни запобіжки. Адвокат мотивував це тим, що обов'язки фігурантами належно виконуються, для застави бралися кредити які потрібно віддавати,

– повідомили у ЦПК.

Про який рекордний хабар мовиться

12 червня стало відомо, що люди Злочевського за 6 мільйонів доларів намагалися підкупити керівника САП Назара Холодницького та керівника головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського.

керівника САП Назара Холодницького та керівника головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського. За ці гроші Холодницький і Калужинський мали закрити кримінальне провадження про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський є підозрюваним.