Антикорупційний суд зменшив суми застав у справі про "рекордний хабар Злочевського"

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для двох фігурантів справи про хабар у 6 мільйонів гривень. Мовиться про колишнього першого заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та ексдиректора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.
Раніше їх взяли під варту з альтернативами застави. 8 червня ВАКС вирішив змінити суму застав.
Важливо Рекордний хабар НАБУ і САП: обвинувачена Мазурова пішла на угоду
Як повідомили у Центрі протидії корупції, таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Маслова, Строгого та Федорак. Так, ВАКС змінити суму застави:
- Миколі Ільяшенку з 36 мільйонів гривень до 33 мільйонів гривень;
- Андрію Кічі з 34 мільйонів гривень до 31 мільйонів гривень.
Прокурор підтримав своє клопотання та просив суд про продовження строку дії обов'язків обвинувачених.
Своєю чергою, захист просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора і подав своє клопотання щодо зміни запобіжки. Адвокат мотивував це тим, що обов'язки фігурантами належно виконуються, для застави бралися кредити які потрібно віддавати,
– повідомили у ЦПК.
Про який рекордний хабар мовиться
- 12 червня стало відомо, що люди Злочевського за 6 мільйонів доларів намагалися підкупити керівника САП Назара Холодницького та керівника головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського.
- За ці гроші Холодницький і Калужинський мали закрити кримінальне провадження про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський є підозрюваним.