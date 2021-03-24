Чому вакцина Covishield може не приїхати в Україну

Індійський виробник може призупинити або взагалі припинити постачання вакцини Covishield в Україну.

Ну що ж, схоже, що наша антивакцинаторська істерія вийшла на міжнародний рівень. Не так давно у The New York Times вийшла публікація про "дезінформацію та залякування" в Україні стосовно вакцинації. Але бог вже з тими публікаціями. Наслідки політизації теми вакцинації уже починають впливати на цю саму вакцинацію.

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Дуже погані новини щодо вакцини

Нещодавно до МЗС України надійшов лист з індійського посольства про неприпустимість дискредитаційної кампанії щодо вакцини тамтешнього виробництва. На цьому тлі надходить інформація, що індійський виробник може призупинити або взагалі припинити постачання вакцини Covishield в Україну. Щодо формальних підстав, то варіантів може бути чимало, але причиною, швидше за все, буде репутаційний ризик від постачання продукції в Україну.

Нам треба зрозуміти одну просту істину. Пропозиція на ринку вакцин від COVID – значно нижча, аніж наявні на тому ж ринку запити. Вся вакцина, яка має підтверджену ефективність, без особливих проблем буде продана.

Але одне діло мати справу з країнами, де питання вакцинації не політизується, та інша справа – з країнами, де вакцинація стає фактором політичної боротьби і взаємних обвинувачень.

Ну от навіщо будь-якому виробнику постачати в Україну вакцину, якщо одразу після початку постачання на нього виллється купа бруду від частини політичної еліти цієї країни, і почнеться масована пропагандистська кампанія проти тебе просто тому, що ти постачаєш свій продукт? Просто тому, що тебе обрали в якості "політичного опудала"?

Україна – середовище, яке знищує імідж

Власне, вакцина від коронавірусу – це не лише комерційний, але й іміджевий продукт, який дозволяє провідним виробникам продемонструвати світу свої можливості та спроможності. Це ще і про репутацію.

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Який сенс виробникам мати справу з Україною та одразу потрапляти у пекло наших дрібних політичних чвар? Що їм це дасть, окрім проблем? Тим більше, що потенційних ризиків у них вистачає і так.

Адже ясно, що якщо в Україну почнеться постачання якоїсь іншої вакцини (окрім Covishield), то ця вакцина теж стане одразу об'єктом недружньої уваги та критики. Не через її особливості або якість, а просто тому, що треба щось і якось критикувати. Просто аби нагадати про себе в інформаційному просторі.

При цьому, сама Україна жодної вакцини не виробляє і найближчим часом виробляти не буде, тому ми змушені сподіватися лише на іноземні постачання.

Поставки з країн, яким, в принципі, байдуже, куди і що постачати, аби їм було це вигідно або потрібно з якихось інших причин.

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Ну от невже це так важко зрозуміти і не вписувати політику ще і сюди? Ну не вийде на цьому заробити якісь політичні бали. Ні в кого не вийде. Є багато "прекрасних" та традиційних для нас політичних тем. Говоріть про зубожіння, про тарифи, називайте один одного злодіями. Але не лізьте у сфери, які є дуже складні та мають загальносвітовий масштаб. Невже це так складно?