"Вакцинаційною тисячею" можна буде сплатити комунальні послуги, – Зеленський

Володимир Зеленський анонсував ще одну послугу, на яку може буде витрати гроші за вакцинацію. Вже невдовзі картою "єПідтримка" можна буде оплатити комунальні послуги.

Коли розширять програму

Однак оплатити комунальні послуги "вакцинаційною тисячею" зможуть лише люди, віком від 60 років. Про це президент заявив у своєму відеозверненні після засідання Ради нацбезпеки та оборони 24 січня.

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Упродовж лютого ми розширимо програму для літніх людей. Вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг,

– розповів глава держави.

Він додав, що вже від сьогодні українці можуть витратити гроші з "єПідтримки" на ліки. Крім того, вже невдовзі програма пошириться на дітей від 14 років. Крім базових послуг, вони також зможуть оплатити "вакцинаційною тисячею":

освітні курси;

освітні послуги;

освітні програми.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Темпи вакцинації в Україні