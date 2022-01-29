Вакцинувати усіх: як людство побороло смертоносну віспу і до чого тут COVID-19

Віспа була страшним недугом. Лише впродовж ХХ століття через неї померло більше, ніж у всіх війнах цієї сотні років – до 500 мільйонів людей по всій планеті.

Останньою жертвою віспи стала медична фотографиня Джанет Паркер у 1978 році. Вона ж заразила свою матір.

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Остання жертва віспи

Інфікування, ймовірно, відбулося у лабораторії з дослідження вірусу віспи на медичному факультеті Бірмінгемського університету, де Паркер фотографувала біологічні зразки. Щоб припинити можливий спалах віспи, негайно провакцинували 500 контактів фотографині. Сама Паркер не вижила.



Останньою жертвою віспи стала Джанет Паркер / Фото Pfizer España

Створення першої відомої вакцини

Необхідність перевірки доказів імунізації для того, щоб отримати дозвіл на пересування, бере свій початок від часу створення першої відомої вакцини Едвардом Дженнером у 1796 році.

Спочатку щеплення відбувалося через втирання у зроблені на руці ранки матеріалу з ослабленим вірусом. Після цього залишалися характерні рубці, наявність яких і вимагали показати інспектори у місцях, де був підвищений ризик спалаху вогнища інфекції.

Показування шрамів від вакцини було обов'язковою умовою для мандрівників того часу. Рубці на руках перевіряли:

в американських портах;

при в'їзді до Пандхарпур у Британській Індії;

в охочих здійснити хадж перед Меккою.

Обов'язкова вакцинація, як відповідь на прогресивне поширення серйозної хвороби – винахід доволі давній і, відповідно, перевірений часом. Так, наприклад, ще на початку ХХ століття у Сполучених Штатах Америки так боролися із поширенням смертоносної віспи.



Світлина, яку зробили під час боротьби з віспою / Фото History

Без щеплення – нікуди

Фото зверху – із Нью-Арку, штат Нью-Джерсі. Його зробили у 1931 році, коли штат боровся зі спалахом епідемії віспи. Невакцинованих не брали на роботу, щоб зменшити ризик рознесення інфекції. Тоді ж свого роду "пропуском" до звичного життя була вакцинація.

Без щеплення неможливо було ані отримати роботу, ані ходити в школу. Дуже знайоме, погодьтеся. Оскільки разом із віспою ширився бізнес на фейкових сертифікатах про вакцинацію – роль свідоцтва зробленого щеплення виконували рубці на плечах.

Потрібна одна із трьох речей

В газеті El Paso у 1910 році написали, що мандрівникам під час перетину кордону потрібно було показати одну з трьох речей, що б вказувало на те, що вони пережили віспу:

свідоцтво про щеплення;

шрам на руці після вакцинування;

шрами на обличчі.

Наявність папірця про зроблену вакцину чи рубця на руці чи не вперше стала вирішальним фактором ритму життя в найбільш розвинутих штатах США.

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З метою популяризації щеплень до інформаційних матеріалів додавали фото двох хлопців після перебігу віспи. Один із них вакцинованим не був, інший мав щеплення і, відповідно, мав легший перебіг хвороби.

Одні із найжорстокіших протиепідемічних заходів

У 1901 році віспа почала "косити" жителів східних штатів Массачусетса і Орегона. Місцева влада запровадила одні з найжорсткіших у всіх штатах протиепідемічні заходи.

Це був єдиний штат, який ще у 1855 заборонив відвідувати школи невакцинованим дітям.

Звісно, кампанія з обов'язкових щеплень сподобалася це не всім. Для багатьох у щепленнях вбачалася небезпека більша, ніж загроза підчепити віспу. З'явилися перші ліги "проти вакцинації" і "для захисту особистих прав і свобод". Шрами від примусової вакцинації називали ознакою медичної тиранії та деспотизму.

Поширення фейкових сертифікатів про вакцинацію

Ситуація іноді складалася патова. Інспектори ходили будинками, щоб вакцинувати мешканців. Часто їм не відчиняли двері або навіть намагалися побити. Тому до лікаря додавали супровід поліцейських. Перші ж "антиваксери" шукали медиків, щоб отримати фейковий сертифікат про вакцинацію.



Інспектори з поліцією ходили будинками вакцинувати людей / Фото History

Відповіддю на обов'язкову вакцинацію стали списки лікарів, які готові виписувати фейкові довідки про щеплення, що розповсюджували "Ліги антиваксерів". А уряд штату зіткнувся із хмарою фейкових сертифікатів про вакцинацію.

У 1904 році в The New York Times опублікували статтю про шахрайства з підробками довідок про щеплення. Зокрема про те, що є медики, які продають "липові" сертифікати бідним, неосвіченим і легковірним громадянам.



Фейковий сертифікат вакцинації / Фото History

"Оскільки довідки можна було так легко підробити, то дуже швидко влада повернулася до вже призабутого методу перевірки. Тепер шрами від вакцин знову стали фізичним доказом на рівні з сертифікатами".

Популярною реакцією на примусову вакцинацію є спротив. Так було віддавна. На початку ХХ століття американське містечко Кембрідж штат Массачусетс прогриміло на всю країну:

по-перше, там вирувало одне з найбільших вогнищ епідемії віспи;

по-друге, місцевий протестантський пастор Хеннінг Якобсон почав судитися проти примусової вакцинації. Це був перший подібний позов.

Суд проти примусової вакцинації

Массачусетс був першим штатом, де щеплення проти віспи зробили обов'язковою умовою для відвідування шкіл. Коли у 1901 році хвороба знову навідалася уряд штату дуже швидко оголосив масову вакцинацію. Лікарі в супроводі копів з уколами ходили по будинках.

Коли прийшли до Якобсона, пастор відмовився і заявив, що не платитиме 5 доларів штрафу. Відмову аргументував важкою переносністю щеплень. Тоді на нього подали до суду, а превелебний подав зустрічний позов. Крапку в суперечці ставив Найвищий суд Сполучених Штатів Америки.

"Моє тіло – моє діло"

Аргумент Якобсона, якщо коротко, "моє тіло – моє діло, а обов'язкова вакцинація порушує це головне право кожної людини. А массачусетський закон, який робить з відмови вакцинуватися злочин, порушує федеральний закон".

Однак відповідь суду його не порадувала. Суддя Джон Маршал Харлан став на сторону лікарів. Безпека суспільства іноді може вимагати рішень, які призупиняють особисті права.

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На прикладі громадянської війни суддя зазначив, що суспільство має право захищатися від хвороб, подібно як захищається під час військових дій. Єдиний поступ для Якобсона – суд дозволяв не робити щеплень, якщо вакцина загрожує життю і здоров'ю.

Справа Якобсон проти штату Массачусетс не лише була прецедентом, який вводив медичну необхідність як аргумент призупинення дії громадянських прав. Він ще й узаконював штрафи на тих, хто відмовлявся від щеплень.

Ризик спалаху нової епідемії

Майже через пів століття той самий Массачусетс стане місцем рекордної вакцинації: 6 мільйонів людей менше, ніж за місяць.

Відгриміла Друга світова війна, винайшли фотоапарати поляроїди і все більше помешкань американців могли похизуватися телевізором. Здавалося, життя налагоджується і ніщо не зможе перекреслити цю світлу смугу.

Однак в березні 1947 року в Нью-Йорку виявили хворого бізнесмена, який повернувся з Мексики і в якого діагностували віспу. Ризик спалаху нової епідемії був дуже великий.

Це були погані новини. У те, що місто на межі апокаліпсису, першим почав говорити головний лікар Нью-Йорка Ізраїль Вайнштейн. Він пам'ятав, що на початку 1900-х років спалах віспи поставив місто на коліна.

Потреба нової вакцинації

Лише смертей – під тисячу і ще більше осліплих чи покалічених струпами людей. Вайнштейн знав, що:

хвороба – всеїдна;

передається через дотики і повітряно-крапельним шляхом;

троє з 10 хворих помирають.

Померлий "нульовий пацієнт" був щеплений в дитинстві. Це означало, що імунітет може ослабнути і давні щеплення не працюють. Тому потрібна нова вакцинація.

Ситуація погіршувалася тим, що на календарі були Пасхальні свята. Люди підуть святкувати в гості, віспа рознесеться і тоді хтозна як її доведеться зупиняти. Вайнштейн закликав до термінової повторної вакцинації на випадок, якщо люди втратили імунітет.

Перед камерами вакцинувався О'Двайєр та Трумен

Попри те, що медики почали широку інформаційну кампанію, щеплюватися ніхто не поспішав, поки не почали надходити новини про нові госпіталізації і смерть дружини одного із медбратів лікарні, де лежав "нульовий пацієнт".

Перед камерами новин доктор Вайнштейн зробив щеплення мера О'Двайєра, під час візиту до Нью-Йорка президент Гаррі С. Трумен теж "підкотив рукав".



Дівчат з нічного клубу вакцинували на роботі / Фото з архіву Андервуда

Жителі Нью-Йорка влаштовували великі черги

Невдовзі жителі Нью-Йорка годинами, часто під прохолодним дощем, стояли біля державних та приватних лікарень, поліклінік та поліцейських дільниць, чекаючи щеплення і довідки про нього.

До Нью-Йорка почали прибувати волонтери. Інтенсивність вакцинації була такою, що медики вводили аж 8 доз за хвилину. За перші 2 тижні 5 мільйонів жителів Нью-Йорка вакцинували проти віспи, а запаси вакцини Нью Йорка спустошились. Через кілька днів приїхали ще мільйон доз і всі вони також були використані.



Черги за вакцинацією / Фото The New York Times

Через 10 тижнів після того, як "нульовий пацієнт" вийшов з автобуса на Манхеттені, доктор Вайнштейн оголосив, що небезпека минула. Протягом місяця у Нью-Йорку вдалося вакцинувати рекордну кількість людей для такого проміжку часу – 6 350 000 осіб.

Віспа тоді забрала життя 12 людей, що є одним з найменших показників для подібних випадків.

"Ковідна" пандемія за розмахом дуже нагадує локальні обставини часів ще не переможеної віспи. Знову – смертельний вірус. Знову як альтернатива потрапити йому в руки – вакцинація. Знову – великі суперечки "за" і "проти" паспортів вакцинації. Та й аргументи по обидві сторони барикад майже не змінились.

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COVID-19 змушує вчитися жити по-новому. Маски, карантин і щеплення здається з нами надовго. Я б радив кожному посилити захист щепленням від коронавірусу, але за мене, здається, вже все сказали історії згаданих світлин. Бережіть здоров'я!