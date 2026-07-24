На нього чекали дві донечки та дружина: на війні загинув прикордонних з Волині Валентин Пірожик

На війні проти російських загарбників загинув військовий прикордонної служби з Волинської області, старший солдат Валентин Пірожик. Життя захисника обірвалося 21 липня.

Трагічну звістку повідомила голова Велимченської громади Анастасія Павлович.

Що відомо про Валентина Пірожика?

Валентин Пірожик загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Юрченкове, що на Харківщині.

Голова громади розповіла, що військовий народився у 1985 році, мешкав у селі Велимче. Вдома на нього чекали дружина, дві донечки, батьки та брат з сестрою.

Валентин був мужнім Захисником, вірним військовій присязі та своїй державі. Він до останнього подиху виконував свій обов'язок, віддавши найдорожче, власне життя, щоб ми могли жити на рідній землі, виховувати дітей і зустрічати світанки під українським небом,

– написала Анастасія Павлович.

Про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин поховання у громаді обіцяють повідомити додатково.

Від імені всієї Велимченської сільської ради та жителів громади висловлюю щирі співчуття родині, близьким, побратимам і всім, хто знав Валентина,

– йдеться в повідомленні.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валентина Пірожика. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну