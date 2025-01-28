Знайшли плейлист про "могутність" СРСР: литовського віцеміністра можуть перевірити спецслужби

У заступника міністра фінансів Литви Валентина Гаврилова знайшли плейлист у російській соцмережі "ВКонтакте". У ньому зібрані пісні, що прославляли Радянський Союз та Росію.

В уряді країни не виключають, що віцеміністра можуть перевірити спецслужби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT та Delfi.

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Що каже Гаврилов про свій плейлист

За словами Валентина Гаврилова, цього року він зайшов у свій акаунт у "ВКонтакте", однак, до того дуже довго туди не заходив. Тепер він уже нібито видалив сторінку.

Віцеміністр пояснює, що пісні про СРСР та Росію він додав у плейлист не тому, що вони йому подобаються, а начебто лише хотів "ознайомитися з ними".

Я народився і виріс у Литві, все життя пов'язую лише з Литвою, моя робота спрямована виключно на благо литви,

– каже Гаврилов та додає, що з деяких питань вже змінив свої погляди.

Окрім плейлиста, литовського віцеміністра також розкритикували за фотографії із заходів до Дня перемоги 9 травня. Він пообіцяв святкувати закінчення Другої світової війни разом з Європою 8 травня. Проте заявив, що 9 травня теж відзначатиме, пояснюючи це тим, що дата є важливою для його сім'ї.

Водночас прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що не відкидає можливості звернення до Департаменту державної безпеки, щоб там надали висновок про те, чи становить Гаврилов загрозу національній безпеці.

Він додає, що до цього часу не ставив під сумнів лояльність віцеміністра до Литви. Однак, за його словами, якби з'ясувалося, що Гаврилов не є надійною людиною, то "питання було б розв'язане".