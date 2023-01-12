Є цілий ланцюг подій, – Фейгін розповів, чому замінили Суровікіна

В російському військовому командуванні знову сталися зміни. Тепер російськими окупантами керує начальник генштабу Валєрій Гєрасімов. Він замінив Сєргєя Суровікіна. Тут можна простежити цілий ланцюг подій.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. На його думку, це реванш з боку керівництва російського генштабу та міноборони за ті приниження та образи, з якими кидалися на них власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, глава Чечні Рамзан Кадиров та інші. Раніше говорили, що останні двоє підтримували Суровікіна.

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Які будуть наслідки від призначення Герасимова

За словами Фейгіна, вже колишньому командувачу окупантів Суровікіну особливо немає чим похвастатися. Успіхів для загарбників було мало.

Попри усі розмови, мало що для них змінилося за останні 3 місяці. Під Бахмутом ті ж бої, ну Соледар, може. Але питання, чи сам захід в Соледар вартував для них цих використаних сил та засобів,

– зазначив Фейгін.

Раніше йшло багато розмов про ледь чи не заміну Герасимова та міністра оборони Сєргєя Шойгу з ключових військових посад. Це активно просували ті ж Кадиров та Пригожин.

Тепер генералітет завдає удару у відповідь. Варто згадати, що нещодавно "з небуття" також виплив Алєксандр Лапін, якого критикували. Тепер він очолює сухопутні війська Росії.

Що зміниться від призначення Герасимова – говорить Фейгін: дивіться відео

Це свідчить, що військове керівництво має вплив в Росії. І може боротися проти того ж Пригожина. А для нього це не надто добрі новини.

Повернення до стандарту керівництва через генштаб свідчить про втрату впливу й авторитету Пригожина. Це може статися не за один день. Але Герасімов відіграється на його ПВК – відправить на смертельне завдання і там всю ПВК утилізують. Були ж образи в бік Герасимова від контрактників ПВК "Вагнера". Таке точно не забувається,

– вважає Фейгін.

Крім того, Герасимов намагається реабілітувати себе за провал в перші дні повномасштабної війни. Як припускає Фейгін, це може бути свідченням, що загарбники таки планують певні нові великі операції з кількох напрямків в бік України.

Загалом повернення Герасимова можна розцінювати як реванш старого генералітету в апаратній грі. А-от порівняно нові "військові керівники" на кшталт Пригожина чи Кадирова від цього програють.

В Росії знову зміни у військовому командуванні